La ilustradora Rocío Quillahuaman expone sus viñetas de amor-odio a Barcelona en una muestra gratuita

'Querida Barcelona' es el nombre de la exposición que retrata la ciudad de Quillahuaman en el Centro Cívico Urgell

La esencia irónica y los diseños desenfadados de Rocío Quillahuaman llegan al Centre Cívic Urgell con la muestra gratuita 'Querida Barcelona'. Hasta el 5 de mayo, la ilustradora peruana retrata en ella la relación de amor y odio que mantiene con la ciudad desde hace veinte años, una Barcelona que la ahoga y le enciende la creatividad a partes iguales.

El universo creativo de la ilustradora se puede experimentar a través del taller Mi Barcelona, tu Barcelona, el 14 de abril a las 18 h con inscripción previa. A partir de las experiencias de las personas que participen, se construirá un mapa de la ciudad que vaya más allá de las imágenes turísticas ideales de sol y playa.

La artista también destaca en la exposición su documental A Barcelona, que explora la relación que tiene una inmigrante con la ciudad a la que migra.

Instagram (@rocioquillahuaman) Exposición 'Querida Barcelona'

Además, el jueves 9 de abril a las 19 h, se ofrecerá una visita comentada a la exposición, que tendrá lugar en el Auditorio del centro y que permitirá profundizar en los detalles de la muestra de la mano de la autora. Como el resto de actividades relacionadas con la exposición, es gratuita, pero requiere inscripción previa.

¿Quién es Rocío Quillahuaman?

La exposición merece la pena aunque no conozcas a la artista, pero, por si acaso, te contamos un poco sobre ella. Rocío Quillahuaman (Lima, 1994) vive en Barcelona desde 2005. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat de Barcelona, combina la ilustración y el guion narrativo en una producción de centenares de vídeos animados que la han consolidado como una de las voces gráficas de su generación.

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Su dibujo, sintético y de línea negra, aborda escenas cotidianas con un tono crítico y humorístico. Es autora del libro Marrón (2022) y ha expuesto en Madrid y Barcelona.

La exposición se puede visitar gratuitamente de lunes a viernes de 9 h a 21 h, y los sábados de 10 h a 14 h y de 16 h a 20 h en el Centre Cívic Urgell, que se ubica en la calle del Comte d'Urgell, 145.

Si te gustan las exposiciones de arte, no te puedes perder esta exposición que explora el arte de las baldosas hidráulicas de la ciudad.