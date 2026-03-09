La Ludwig Band, Boikot, Mama Dousha y Fades, entre otros, actuarán en la Telecogresca de 2026

La fiesta universitaria tendrá lugar en el Parc del Fòrum el día 28 de marzo, y todavía quedan entradas a 29 euros

El festival de universitarios, por universitarios - la Telecogresca - vuelve al Parc del Fòrum este 28 de marzo, con la Ludwig Band y Boikot encabezando el cartel. Además, habrá otros artistas como Fades o Al·lèrgiques al Pol·len que pondrán sonido a la fiesta.

Las entradas ya están a la venta en la web y actualmente cuestan 29 euros. Las más baratas, de 22 euros, ya se han agotado, y como el precio va aumentando según el tramo, ahora quedan las últimas (que son las más caras).

¿Cómo será el festival?

El festival se caracteriza por su ambiente joven, especialmente porque los organizadores son un grupo de universitarios sin ánimo de lucro. Entre cervezas y cubatas a precios populares, la Telecogresca ofrece música ininterrumpida desde las 18 h, cuando se abrirán las puertas, hasta que cierren a las 4 h de la madrugada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecogresca (@telecogresca)

En esta edición, La Ludwig Band, Boikot y Mama Dousha presentarán sus nuevos discos. En total, 11 artistas participarán en la Telecogresca, y a continuación te dejamos con la lista completa:

La Ludwig Band

Boikot

La Élite

Auxili

Mama Dousha

Al·lèrgiques al Pol·len

Boom Boom Fighters & Cookah P

Fades

Perifèria

Vàndal

DJ Trapella

Drew

DJ Figue

Los horarios de cada actuación se anunciarán en la página de Instagram del festival durante los próximos días.

