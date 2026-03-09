Suscríbete
Noticias

La Ludwig Band, Boikot, Mama Dousha y Fades, entre otros, actuarán en la Telecogresca de 2026

La fiesta universitaria tendrá lugar en el Parc del Fòrum el día 28 de marzo, y todavía quedan entradas a 29 euros

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
La Ludwig Band
Foto: Marc Servitje | La Ludwig Band
El festival de universitarios, por universitarios - la Telecogresca - vuelve al Parc del Fòrum este 28 de marzo, con la Ludwig Band y Boikot encabezando el cartel. Además, habrá otros artistas como Fades o Al·lèrgiques al Pol·len que pondrán sonido a la fiesta.

Las entradas ya están a la venta en la web y actualmente cuestan 29 euros. Las más baratas, de 22 euros, ya se han agotado, y como el precio va aumentando según el tramo, ahora quedan las últimas (que son las más caras).

¿Cómo será el festival?

El festival se caracteriza por su ambiente joven, especialmente porque los organizadores son un grupo de universitarios sin ánimo de lucro. Entre cervezas y cubatas a precios populares, la Telecogresca ofrece música ininterrumpida desde las 18 h, cuando se abrirán las puertas, hasta que cierren a las 4 h de la madrugada.

En esta edición, La Ludwig Band, Boikot y Mama Dousha presentarán sus nuevos discos. En total, 11 artistas participarán en la Telecogresca, y a continuación te dejamos con la lista completa:

  • La Ludwig Band
  • Boikot
  • La Élite
  • Auxili
  • Mama Dousha
  • Al·lèrgiques al Pol·len
  • Boom Boom Fighters & Cookah P
  • Fades
  • Perifèria
  • Vàndal
  • DJ Trapella
  • Drew
  • DJ Figue

Los horarios de cada actuación se anunciarán en la página de Instagram del festival durante los próximos días.

