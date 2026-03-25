La marca barcelonesa Colmillo de Morsa pone a la venta piezas de archivo al 80% de descuento

La ropa se puede comprar en la tienda física y online durante esta semana

Barcelona es un epicentro de la moda: entre la gran cantidad de mercados de ropa vintage y los diseñadores locales, la ciudad se convierte en un referente fashion mundial. No es de extrañar, entonces, que las tiendas organicen archive sales, o en otras palabras, ventas de prendas de otras temporadas a precios reducidos. Esta semana, la marca barcelonesa Colmillo de Morsa vende sus productos a precios que llegan al 80% de descuento.

La venta de archivo de Colmillo de Morsa empezó el 18 de marzo, y aún quedan prendas que se pueden comprar en la tienda física, que se encuentra en Ciutat Vella, en la calle de los Corders, 11, y abre de lunes a sábado de 12 a 19.30 h.

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Si no puedes ir a la tienda, también tienes la opción de comprar las prendas online. En la web de Colmillo de Morsa, se pueden encontrar joyas como chaquetas de lana que originalmente costaban 250 euros y que se pueden comprar por 50.

Colmillo de Morsa: tradición e innovación

Fundada en la Barcelona de 2009, Colmillo de Morsa surgió como testimonio de la armoniosa combinación de tradición e innovación. Con raíces en la rica historia y el dinamismo de la ciudad, Colmillo de Morsa se inspira en la naturaleza y en elementos orgánicos.

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Elisabet Vallecillo, la diseñadora, teje su tapiz creativo rindiendo homenaje a la artesanía ancestral, sin olvidar las tendencias contemporáneas.

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