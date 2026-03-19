Uno de los mercados vintage más grandes de Barcelona llega este abril a la Estación del Nord con más de 120 expositores

El Gran Flea ofrecerá una jornada ideal para los amantes de la moda y la sostenibilidad, con música, espacios gastronómicos y futbolines

Barcelona cuenta con un gran abanico de mercadillos de segunda mano (de hecho, puedes encontrar más de uno cada fin de semana), y el 5 de abril, la ciudad acogerá El Gran Flea. Este mercado vintage a cubierto tendrá lugar de 11:00 h a 19:00 h en la Estació del Nord, que se convertirá en un paraíso para los amantes de la moda.

Las entradas ya se pueden comprar por 2 euros en la plataforma Dice y por 4 euros en taquilla. Aunque no suelen completar el aforo, los organizadores recomiendan comprar la entrada con antelación por si acaso, ya que este año todo apunta a que El Gran Flea será un gran éxito.

Así será El Gran Flea

La Zona Hall reunirá a más de 120 expositores en formato XL, especializados en artículos de segunda mano y propuestas de diseño independiente. Esta sección destaca por su selección de prendas únicas, desde ropa técnica de entretiempo hasta piezas exclusivas de diseño emergente.

Foto: Shutterstock

Por otro lado, la Zona Vestíbulo albergará la sección premium del mercado con las mejores colecciones de la ciudad. A diferencia de la estética retro convencional, este espacio se centra en piezas históricas y objetos auténticos de alto valor. Entre los expositores destacados de esta edición se encuentran: Bo.Ma, Dini, Dios Era Mujer, Drift Off, Ethnic, Fapertu, Friday Mood Activewear, I Love It Vintage, JIP Vintage, Lost Clothes, Material Past, MimosoYou, Polilla Clothes, Puces Ballarines, Purple_Chainnn, Ropaderia, Rubi Sanchez, The Blue Closet, Tilda y Melisande Handmade Bags, Under Sneakers y Vintalia.

¡Ropa… y fiesta!

Más allá de la oferta comercial, El Gran Flea propone una experiencia que incluye gastronomía y ocio.

Los asistentes podrán disfrutar de una zona de restauración con opciones de street food y café, además de una terraza y bar. La jornada estará amenizada por una cuidada programación musical:

11 h – Dizzy Monk (Monk’s Recording Temple)

– Dizzy Monk (Monk’s Recording Temple) 13 h – Hajar (Salvadiscos)

– Hajar (Salvadiscos) 15 h – Javi Verdes (Visualphonic)

– Javi Verdes (Visualphonic) 17 h – Tropisol y los Mambos (Flea Tapes)

Como complemento a la oferta cultural, el evento dispondrá de una zona de ocio con futbolín, diseñada para ofrecer un espacio de encuentro y distensión que redondea la experiencia de esta cita de la moda sostenible vintage en Barcelona.

¿No tienes planes para este fin de semana? Apúntate al Cap Butaca Buida, la gran fiesta del teatro (aquí te recomendamos obras que puedes ver por menos de 20 euros).