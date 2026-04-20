La mejor hamburguesa de Cataluña está en Vilanova, según The Champions Burger

La propuesta ganadora de la edición de 2026 destaca por la carne de Wagyu, única en el concurso

El Surtidor, conocido popularmente como ‘El Surti’, ha ganado The Champions Burger Barcelona 2026 - una competición que buscaba la mejor hamburguesa gourmet - con el premio a la Mejor Hamburguesa Local. La propuesta premiada, Imperial Wagyu, está hecha con carne de Wagyu A5 y fue la única hamburguesa del campeonato que apostó por este producto.

De Vilanova i la Geltrú al mundo

El proyecto nace en 2009 de la mano de Cristian Laguna, como un frankfurt de barrio en Vilanova i la Geltrú. Más de 15 años después, seguido de una transformación en 2025 junto al estudio Genialidades, El Surti se ha convertido en una marca que compite en el circuito nacional.

Bajo el concepto El Surtidor On Fire, el equipo ha recorrido el tour de The Champions Burger después de que en 2025 ganase el premio Favorita Local en Lleida.

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Si tienes ganas de ir a probar El Surti, la carta cuenta con otras hamburguesas como La Joya, que se basa en una doble burger de vaca rubia gallega hecha con la técnica smash, y que se acompaña de entraña cocinada a baja temperatura, queso cheddar líquido y un contraste de pistachos naturales con miel y mostaza.

También cabe destacar la Emy’s’nem, que utiliza un pan negro con sésamo que cuenta con 180 g de chuletón madurado (30 días), costilla de cerdo ibérico desmechada después de 12 horas de cocción, cebolla crujiente y la combinación de la salsa Emy’s con la salsa propia de la casa.

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