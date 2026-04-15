La tapa favorita de Paquita Salas llega a Barcelona en una ruta de Larios y torreznos

Hasta el 26 de abril, 11 bares de la ciudad ofrecerán la combinación preferida de este icónico personaje

Cuando Paquita Salas entra en su bar de confianza de Navarrete, no pide una avocado toast ni ningún plato con nombre inglés acompañado de Dubai Chocolate. Ella pide unos buenos torreznos. Y este plato que le da fuerzas para impulsar la carrera artística de Belinda Washington o Lidia San José, ha llegado a Barcelona en forma de ruta gastronómica. Estará disponible hasta el 26 de abril en 11 bares de la ciudad.

En estos locales se servirá la combinación icónica de torreznos con un Larios preparado en vaso ancho, con tónica y una rodaja de naranja. Esta iniciativa es de ámbito nacional: un total de 65 bares de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla (más los de Barcelona). Como dice el personaje de la serie creada por los Javis: "Si la vida te da limones, ponte un Larios".

Larios Larios y torreznos

¿Dónde puedes conseguir la combinación de Larios y torreznos?

Aquí tienes la lista para consultar a qué bar puedes ir para recrear la experiencia de dirigir PS Management:

Bareto

Olimpics Bar

Priscilla Café

Pink Corner

Fever

Elvira

Lacarra

Cinemateca

Bar Veni

La Beberoteca

Café Berlín

Ya seas una fashion victim o una vendedora de Divacels, ya sabes dónde ir a probar la combinación por excelencia de Paquita Salas.