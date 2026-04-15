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La tapa favorita de Paquita Salas llega a Barcelona en una ruta de Larios y torreznos

Hasta el 26 de abril, 11 bares de la ciudad ofrecerán la combinación preferida de este icónico personaje

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Paquita Salas amb un Larios
IG (@paquitasalasps) | Paquita Salas amb un Larios
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Cuando Paquita Salas entra en su bar de confianza de Navarrete, no pide una avocado toast ni ningún plato con nombre inglés acompañado de Dubai Chocolate. Ella pide unos buenos torreznos. Y este plato que le da fuerzas para impulsar la carrera artística de Belinda Washington o Lidia San José, ha llegado a Barcelona en forma de ruta gastronómica. Estará disponible hasta el 26 de abril en 11 bares de la ciudad.

En estos locales se servirá la combinación icónica de torreznos con un Larios preparado en vaso ancho, con tónica y una rodaja de naranja. Esta iniciativa es de ámbito nacional: un total de 65 bares de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla (más los de Barcelona). Como dice el personaje de la serie creada por los Javis: "Si la vida te da limones, ponte un Larios".

Larios y torreznos
LariosLarios y torreznos

¿Dónde puedes conseguir la combinación de Larios y torreznos?

Aquí tienes la lista para consultar a qué bar puedes ir para recrear la experiencia de dirigir PS Management:

  • Bareto 

  • Olimpics Bar 

  • Priscilla Café

  • Pink Corner

  • Fever 

  • Elvira 

  • Lacarra 

  • Cinemateca 

  • Bar Veni 

  • La Beberoteca 

  • Café Berlín 

Ya seas una fashion victim o una vendedora de Divacels, ya sabes dónde ir a probar la combinación por excelencia de Paquita Salas.

Como a Paquita Salas también le van los dulces, no te puedes perder el festival en el que 10 pastelerías de Barcelona compiten durante un fin de semana por el título de mejor croissant artesano.

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