La Torre de Collserola permite el acceso esta Semana Santa para ver la puesta de sol

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Del 1 al 5 de abril, puedes conseguir entradas para disfrutar de las mejores vistas de Barcelona
Si eres de los que todavía no ha subido a la Torre de Collserola, esta Semana Santa ya no tienes excusa. El emblemático "pirulí" de Norman Foster abre su mirador de forma excepcional del 1 al 5 de abril.
El horario de visita es de 18:00 h a 20:45 h, por lo tanto, es el momento ideal del día para disfrutar de la puesta de sol con Barcelona a tus pies.
El ticket incluye el viaje en la Cuca de Llum, el emblemático tren que sube hasta el Tibidabo, el paseo por el Área Panorámica del parque y el ascenso al mirador de la Torre.
La entrada general cuesta 7 euros y se puede adquirir en la web del Tibidabo.
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