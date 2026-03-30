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La Torre de Collserola permite el acceso esta Semana Santa para ver la puesta de sol

Del 1 al 5 de abril, puedes conseguir entradas para disfrutar de las mejores vistas de Barcelona

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Parc de Collserola
Foto: Shutterstock | Parc de Collserola
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Si eres de los que todavía no ha subido a la Torre de Collserola, esta Semana Santa ya no tienes excusa. El emblemático "pirulí" de Norman Foster abre su mirador de forma excepcional del 1 al 5 de abril.

El horario de visita es de 18:00 h a 20:45 h, por lo tanto, es el momento ideal del día para disfrutar de la puesta de sol con Barcelona a tus pies.

¿Cómo puedes conseguir la entrada?

El ticket incluye el viaje en la Cuca de Llum, el emblemático tren que sube hasta el Tibidabo, el paseo por el Área Panorámica del parque y el ascenso al mirador de la Torre.

Torre de Collserola
Foto: Torre de CollserolaTorre de Collserola

La entrada general cuesta 7 euros y se puede adquirir en la web del Tibidabo.

Y si no tienes planes para Semana Santa y quieres hacer una escapada en familia, también puedes aprovechar para visitar ferias medievales de Cataluña.

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