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La vibrafonista californiana Sasha Berliner y el nigeriano Seun Kuti encabezan el festival Mas i Mas 2026

Ghost-Note, Charlotte Dos Santos y la Balkan Reunion también forman parte de una programación que se alargará durante seis meses en seis salas de Barcelona

Borja Duñó
Escrito por
Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Sasha Berliner
Foto: Festival MasiMas | Sasha Berliner
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El festival Mas i Mas nació en Barcelona hace más de veinte años para llenar el mes de agosto de música en directo, un mes en el que tradicionalmente la ciudad se vaciaba de actividad cultural. Durante todo este tiempo, ha ido creciendo y ahora encara la edición más ambiciosa –la 23ª–, con una cuarentena de conciertos durante seis meses –del 1 de abril al 6 de septiembre– en varias salas de Barcelona, las 1 y 3 del Jamboree –que és la sede del festival–, el Palau de la Música, la sala 2 de Razzmatazz, La Paloma y Paral·lel 62. 

Inaugurarà el festival la vibrafonista californiana Sasha Berliner, el miércoles 1 de abril en el Jamboree, pero hay muchos otros nombres internacionales en el programa. Y el jazz es la columna vertebral del programa, por supuesto, pero hay más. Por ejemplo, el nigeriano Seun Kuti, representante del afrobeat, género del que su célebre padre Fela Kuti fue pionero, con su grupo Egypt80; esto será el 7 de mayo en Razzmatazz 2.

También estarán Ghost-Note, la banda de funk, jazz y hip-hop liderada por el batería y el percusionista de Snarky Puppy, Robert Sput Searight y Nate Werth, que llegan con un elenco de músicos que han trabajado con artistas como Prince, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Herbie Hancock y Erykah Badu, el 6 de julio en el Jamboree; y la cantante de soul y R&B brasileño-noruega Charlotte Dos Santos, el 16 de mayo también en el sótano de la plaza Reial. 

Seun Kuti
Foto: Festival Mas i MasSeun Kuti

Invitados ilustres

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, por su parte, presenta el 25 de julio en el Palau de la Música la Balkan Reunion, con la participación del violinista húngaro Roby Lakatos, el violonchelista Sasha Agranov, el cimbalista Ľubomír Gašpar y la cantante Magalí Sare, que acaba de publicar Descasada Vol. 1; y el saxofonista y flautista brasileño Jota P llevará al Jamboree la herencia de Hermeto Pascoal el 2 de mayo en el Jamboree. 

Otros conciertos destacados son los de JT4 (The Jean Toussaint 4tet), ex saxofonista de los Jazz Messengers de Art Blakey, el vibrafonista Simon Moullier, el pianista Peter Zak con Santi de la Rubia y el dúo Ulf Wakenius & Ignasi Terraza. La Gramophone Allstars Big Band –que actúan en La Paloma el 11 de junio–, Joan Fort NY Quintet y Manuel Álvarez Trio, son otros nombres locales que también tendrán espacio en el festival. 

Todos los conciertos del Mas i Mas 2026

  • Sasha Berliner

    Jamboree (Sala 1)

    Miércoles 1 de abril, 19 y 21 h

  • JT4 (The Jean Toussaint 4tet)

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 3 de abril, 19 y 21 h

  • Philip Lassiter

    Jamboree (Sala 1)

    Domingo 5 de abril, 19 y 21 h

  • Peter Zak + Santi de la Rubia

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 10 de abril, 19 y 21 h

  • Barcelona Big Blues Band feat. LaDyva

    Jamboree (Sala 3)

    Domingo 12 de abril, 19 y 21 h

  • Simon Moullier

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 18 de abril, 19 y 21 h

  • Jota P Quinteto

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 2 de mayo, 19 y 21 h

  • Pahua

    Jamboree (Sala 1)

    Miércoles 6 de mayo, 19 y 21 h

  • Seun Kuti & Egypt 80

    Razzmatazz 2

    Jueves 7 de mayo, 20 h

  • Manuel Álvarez

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 8 de mayo, 19 y 21 h

  • Bass Monkeys

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 9 de mayo, 19 y 21 h

  • Charlotte Dos Santos

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 16 de mayo, 19 y 21 h

  • Ulf Wakenius & Ignasi Terraza

    Jamboree (Sala 3)

    Miércoles 20 de mayo, 19 y 21 h

  • Cuban Jazz Syndicate

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 30 de mayo, 19 y 21 h

  • The Gramophone All Stars Big Band

    La Paloma

    Jueves 11 de junio, 20 h

  • Julius Rodriguez

    Jamboree (Sala 1)

    Jueves 2 de julio, 19 y 21 h

  • Joan Fort NY Quintet

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 3 de julio, 19 y 21 h

  • Ghost-Note

    Jamboree (Sala 1)

    Lunes 6 de julio, 19 h

  • International Classic Jazz All Stars

    Jamboree (Sala 1)

    Miércoles 8 de julio, 19 y 21 h

  • Carla Cook Quartet (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Jueves 9 de julio, 19 y 21 h

  • Matías Gayer "In Orbit" (GMF)

    Jamboree (Sala 3)

    Jueves 9 de julio, 22:30 h

  • Jocelyn Gould Quartet (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 10 de julio, 19 y 21 h

  • Megan Visagie - East Broadway NY Vibration (GMF)

    Jamboree (Sala 3)

    Viernes 10 de julio, 22:30 h

  • Quintet Perico Sambeat (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 11 de julio, 19 y 21 h

  • Night Of The Trios - Will Bonness & Matyas Gayer Jam (GMF)

    Jamboree (Sala 3)

    Sábado 11 de julio, 22:30 h

  • Global Blues Guitar Mania (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Domingo 12 de julio, 19 y 21 h

  • Julianna Galperin's Rising Stars (GMF)

    Jamboree (Sala 3)

    Domingo 12 de julio, 22:30 h

  • Jamboree Jam Hosted by Mark Ayza (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Lunes 13 de julio, 19 h

  • Francesco Petreni - Rhythm Extravaganza (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Martes 14 de julio, 19 y 21 h

  • Dion Horn Quartet (GMF)

    Jamboree (Sala 3)

    Martes 14 de julio, 22:30 h

  • Deborah Brown (GMF)

    Jamboree (Sala 1)

    Miércoles 15 de julio, 19 y 21 h

  • Brasil en los años 60 - Cloenda GMF

    Jamboree (Sala 3)

    Miércoles 15 de julio, 22:30 h

  • Edu Ribeiro Trio

    Jamboree (Sala 1)

    Sábado 18 de julio, 19 y 21 h

  • The Azar Lawrence Quartet salutes John Coltrane

    Jamboree (Sala 1)

    Miércoles 22 de julio, 19 y 21 h

  • Louis Armstrong Celebration Band

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 24 y sábado 25 de julio, 19 y 21 h

  • BGKO presenta Balkan Reunion

    Palau de la Música

    Sábado 25 de julio, 20 h

  • Jazz Pretenders feat Marian Barahona

    Jamboree (Sala 1)

    Viernes 7 de agosto, 19 y 21 h

  • Compota de Manana

    Razzmatazz 2

    Sábado 29 de agosto, 21 h

  • Giovanni Hidalgo Trio

    Jamboree (Sala 1)

    Martes 1 de septiembre, 19 y 21 h

  • El Paral·lel Oblidat - Cloenda Mas i Mas 2026

    Paral·lel 62

    Sábado 5 de septiembre, 20 h

Balkan Reunion
Foto: Festival Mas i MasBalkan Reunion

Consulta qué otros festivales se celebran en Barcelona y Catalunya este 2026

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