La vibrafonista californiana Sasha Berliner y el nigeriano Seun Kuti encabezan el festival Mas i Mas 2026

El festival Mas i Mas nació en Barcelona hace más de veinte años para llenar el mes de agosto de música en directo, un mes en el que tradicionalmente la ciudad se vaciaba de actividad cultural. Durante todo este tiempo, ha ido creciendo y ahora encara la edición más ambiciosa –la 23ª–, con una cuarentena de conciertos durante seis meses –del 1 de abril al 6 de septiembre– en varias salas de Barcelona, las 1 y 3 del Jamboree –que és la sede del festival–, el Palau de la Música, la sala 2 de Razzmatazz, La Paloma y Paral·lel 62.

Inaugurarà el festival la vibrafonista californiana Sasha Berliner, el miércoles 1 de abril en el Jamboree, pero hay muchos otros nombres internacionales en el programa. Y el jazz es la columna vertebral del programa, por supuesto, pero hay más. Por ejemplo, el nigeriano Seun Kuti, representante del afrobeat, género del que su célebre padre Fela Kuti fue pionero, con su grupo Egypt80; esto será el 7 de mayo en Razzmatazz 2.

También estarán Ghost-Note, la banda de funk, jazz y hip-hop liderada por el batería y el percusionista de Snarky Puppy, Robert Sput Searight y Nate Werth, que llegan con un elenco de músicos que han trabajado con artistas como Prince, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Herbie Hancock y Erykah Badu, el 6 de julio en el Jamboree; y la cantante de soul y R&B brasileño-noruega Charlotte Dos Santos, el 16 de mayo también en el sótano de la plaza Reial.

Foto: Festival Mas i Mas Seun Kuti

Invitados ilustres

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, por su parte, presenta el 25 de julio en el Palau de la Música la Balkan Reunion, con la participación del violinista húngaro Roby Lakatos, el violonchelista Sasha Agranov, el cimbalista Ľubomír Gašpar y la cantante Magalí Sare, que acaba de publicar Descasada Vol. 1; y el saxofonista y flautista brasileño Jota P llevará al Jamboree la herencia de Hermeto Pascoal el 2 de mayo en el Jamboree.

Otros conciertos destacados son los de JT4 (The Jean Toussaint 4tet), ex saxofonista de los Jazz Messengers de Art Blakey, el vibrafonista Simon Moullier, el pianista Peter Zak con Santi de la Rubia y el dúo Ulf Wakenius & Ignasi Terraza. La Gramophone Allstars Big Band –que actúan en La Paloma el 11 de junio–, Joan Fort NY Quintet y Manuel Álvarez Trio, son otros nombres locales que también tendrán espacio en el festival.

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