La vibrafonista californiana Sasha Berliner y el nigeriano Seun Kuti encabezan el festival Mas i Mas 2026

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El festival Mas i Mas nació en Barcelona hace más de veinte años para llenar el mes de agosto de música en directo, un mes en el que tradicionalmente la ciudad se vaciaba de actividad cultural. Durante todo este tiempo, ha ido creciendo y ahora encara la edición más ambiciosa –la 23ª–, con una cuarentena de conciertos durante seis meses –del 1 de abril al 6 de septiembre– en varias salas de Barcelona, las 1 y 3 del Jamboree –que és la sede del festival–, el Palau de la Música, la sala 2 de Razzmatazz, La Paloma y Paral·lel 62.
Inaugurarà el festival la vibrafonista californiana Sasha Berliner, el miércoles 1 de abril en el Jamboree, pero hay muchos otros nombres internacionales en el programa. Y el jazz es la columna vertebral del programa, por supuesto, pero hay más. Por ejemplo, el nigeriano Seun Kuti, representante del afrobeat, género del que su célebre padre Fela Kuti fue pionero, con su grupo Egypt80; esto será el 7 de mayo en Razzmatazz 2.
También estarán Ghost-Note, la banda de funk, jazz y hip-hop liderada por el batería y el percusionista de Snarky Puppy, Robert Sput Searight y Nate Werth, que llegan con un elenco de músicos que han trabajado con artistas como Prince, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Herbie Hancock y Erykah Badu, el 6 de julio en el Jamboree; y la cantante de soul y R&B brasileño-noruega Charlotte Dos Santos, el 16 de mayo también en el sótano de la plaza Reial.
Invitados ilustres
La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, por su parte, presenta el 25 de julio en el Palau de la Música la Balkan Reunion, con la participación del violinista húngaro Roby Lakatos, el violonchelista Sasha Agranov, el cimbalista Ľubomír Gašpar y la cantante Magalí Sare, que acaba de publicar Descasada Vol. 1; y el saxofonista y flautista brasileño Jota P llevará al Jamboree la herencia de Hermeto Pascoal el 2 de mayo en el Jamboree.
Otros conciertos destacados son los de JT4 (The Jean Toussaint 4tet), ex saxofonista de los Jazz Messengers de Art Blakey, el vibrafonista Simon Moullier, el pianista Peter Zak con Santi de la Rubia y el dúo Ulf Wakenius & Ignasi Terraza. La Gramophone Allstars Big Band –que actúan en La Paloma el 11 de junio–, Joan Fort NY Quintet y Manuel Álvarez Trio, son otros nombres locales que también tendrán espacio en el festival.
Todos los conciertos del Mas i Mas 2026
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Sasha Berliner
Jamboree (Sala 1)
Miércoles 1 de abril, 19 y 21 h
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JT4 (The Jean Toussaint 4tet)
Jamboree (Sala 1)
Viernes 3 de abril, 19 y 21 h
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Philip Lassiter
Jamboree (Sala 1)
Domingo 5 de abril, 19 y 21 h
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Peter Zak + Santi de la Rubia
Jamboree (Sala 1)
Viernes 10 de abril, 19 y 21 h
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Barcelona Big Blues Band feat. LaDyva
Jamboree (Sala 3)
Domingo 12 de abril, 19 y 21 h
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Simon Moullier
Jamboree (Sala 1)
Sábado 18 de abril, 19 y 21 h
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Jota P Quinteto
Jamboree (Sala 1)
Sábado 2 de mayo, 19 y 21 h
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Pahua
Jamboree (Sala 1)
Miércoles 6 de mayo, 19 y 21 h
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Seun Kuti & Egypt 80
Razzmatazz 2
Jueves 7 de mayo, 20 h
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Manuel Álvarez
Jamboree (Sala 1)
Viernes 8 de mayo, 19 y 21 h
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Bass Monkeys
Jamboree (Sala 1)
Sábado 9 de mayo, 19 y 21 h
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Charlotte Dos Santos
Jamboree (Sala 1)
Sábado 16 de mayo, 19 y 21 h
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Ulf Wakenius & Ignasi Terraza
Jamboree (Sala 3)
Miércoles 20 de mayo, 19 y 21 h
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Cuban Jazz Syndicate
Jamboree (Sala 1)
Sábado 30 de mayo, 19 y 21 h
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The Gramophone All Stars Big Band
La Paloma
Jueves 11 de junio, 20 h
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Julius Rodriguez
Jamboree (Sala 1)
Jueves 2 de julio, 19 y 21 h
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Joan Fort NY Quintet
Jamboree (Sala 1)
Viernes 3 de julio, 19 y 21 h
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Ghost-Note
Jamboree (Sala 1)
Lunes 6 de julio, 19 h
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International Classic Jazz All Stars
Jamboree (Sala 1)
Miércoles 8 de julio, 19 y 21 h
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Carla Cook Quartet (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Jueves 9 de julio, 19 y 21 h
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Matías Gayer "In Orbit" (GMF)
Jamboree (Sala 3)
Jueves 9 de julio, 22:30 h
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Jocelyn Gould Quartet (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Viernes 10 de julio, 19 y 21 h
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Megan Visagie - East Broadway NY Vibration (GMF)
Jamboree (Sala 3)
Viernes 10 de julio, 22:30 h
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Quintet Perico Sambeat (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Sábado 11 de julio, 19 y 21 h
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Night Of The Trios - Will Bonness & Matyas Gayer Jam (GMF)
Jamboree (Sala 3)
Sábado 11 de julio, 22:30 h
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Global Blues Guitar Mania (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Domingo 12 de julio, 19 y 21 h
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Julianna Galperin's Rising Stars (GMF)
Jamboree (Sala 3)
Domingo 12 de julio, 22:30 h
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Jamboree Jam Hosted by Mark Ayza (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Lunes 13 de julio, 19 h
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Francesco Petreni - Rhythm Extravaganza (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Martes 14 de julio, 19 y 21 h
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Dion Horn Quartet (GMF)
Jamboree (Sala 3)
Martes 14 de julio, 22:30 h
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Deborah Brown (GMF)
Jamboree (Sala 1)
Miércoles 15 de julio, 19 y 21 h
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Brasil en los años 60 - Cloenda GMF
Jamboree (Sala 3)
Miércoles 15 de julio, 22:30 h
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Edu Ribeiro Trio
Jamboree (Sala 1)
Sábado 18 de julio, 19 y 21 h
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The Azar Lawrence Quartet salutes John Coltrane
Jamboree (Sala 1)
Miércoles 22 de julio, 19 y 21 h
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Louis Armstrong Celebration Band
Jamboree (Sala 1)
Viernes 24 y sábado 25 de julio, 19 y 21 h
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BGKO presenta Balkan Reunion
Palau de la Música
Sábado 25 de julio, 20 h
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Jazz Pretenders feat Marian Barahona
Jamboree (Sala 1)
Viernes 7 de agosto, 19 y 21 h
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Compota de Manana
Razzmatazz 2
Sábado 29 de agosto, 21 h
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Giovanni Hidalgo Trio
Jamboree (Sala 1)
Martes 1 de septiembre, 19 y 21 h
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El Paral·lel Oblidat - Cloenda Mas i Mas 2026
Paral·lel 62
Sábado 5 de septiembre, 20 h