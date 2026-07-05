Las 10 canciones del verano de 2026

No es por ser un aguafiestas, pero la verdad es que nunca se sabe con certeza cuál es la canción del verano hasta que todo ha terminado; cuando miras atrás, a la melodía que ha puesto banda sonora a esos días largos y calurosos. Aquella que ha dominado las fiestas y el circuito de festivales. El tema que escucharás décadas después y te hará recordar exactamente dónde estabas y qué hacías cuando tuvo su gran momento.

En otras palabras, tal vez sea un poco pronto para coronar la canción del verano de 2026. Pero eso no significa que no conozcamos ya a las candidatas. De momento, tenemos en bucle unos cuantos temas que definen una época de la mano de nombres como Madonna, Olivia Rodrigo, Zara Larsson y Vince Staples. Y no, Charli xcx, no puedes colarte en la lista bautizando tu nuevo sencillo con el nombre de la estación del año.

A continuación encontrarás una mezcla de temas que son inevitables ahora mismo y de melodías que en la oficina de Time Out tenemos en bucle. ¿Cuál será oficialmente la canción del verano de 2026? Bueno, vuelve a pasarte por aquí en septiembre y mira cuál has quemado más.

1. Stateside + Zara Larsson – PinkPantheress & Zara Larsson

La cantante sueca Zara Larsson se encuentra en pleno renacimiento gracias a su radiante y soleado álbum de 2025 Midnight Sun, combinado con esta colaboración tan bien trabada con la estrella del pop del momento, PinkPantheress. Puede que el remix de Stateside llegara el pasado octubre, pero encaja mucho mejor con los meses de verano y, como resultado, se ha vuelto omnipresente. Con un sample de Freak Like Me de Adina Howard (o de las Sugababes, dependiendo de cuándo hayas nacido), una pincelada de American Boy y una línea de bajo muy funky con tintes de UK garage, Stateside canaliza una Los Ángeles banyada por el sol con un espíritu Y2K de mucha energía. La letra de Larsson, que se ha hecho viral ("‘Cause I fly Stockholm to LA, leave my feelings on the plane"), podría ser suficiente para convencer incluso a los monógamos más convencidos de que un romance de verano es una buena idea.

- India Lawrence

2. drop dead – Olivia Rodrigo

Hay una similitud entre la sacudida de emoción que sientes cuando estás saliendo con alguien nuevo y la esperada e embriagadora llegada del verano. drop dead, el sencillo de lanzamiento del tercer (y brillante) álbum de Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, encapsula de manera maravillosa ese sentimiento vertiginoso y lleno de esperanza. Un crescendo alegre y embriagador de bajos sintéticos, cuerdas de ensueño y confesiones melodramáticas ("If you let me stay the night / Well I think I might just have to stay forever") hace que esta canción no solo sea una apertura de álbum brutal, sino también un tema seriamente pegadizo e inherentemente veraniego.

- Liv Kelly

3. Sant Joan - Fades i Triquell

La noche que da el pistoletazo de salida al verano... Esta canción tenía que estar en la lista. Con referencias que relatan el verano catalán, como "un anuncio de Estrella Damm", u otras más románticas como "Que tu ets, que tu ets el meu desig de Sant Joan", Triquell y Fades ponen música a la noche más corta del año. "¿Volem, volem, volem, sortir de festa"... ¿y quién no? Y lo mejor de todo es que a Triquell y Fades se les puede ver en concierto por toda Catalunya, así que podemos compartir esta época del año con ellos y su música.

- Laia Carpio

4. La Graciosa - Quevedo i Elvis Crespo

Es difícil superar el "Queeeeeedate" de 2022, pero La Graciosa va por buen camino. Esta vez, Quevedo ha sacado un arma secreta: Elvis Crespo. Este cantante tiene un elemento indescriptible que hace que todo el mundo quiera bailar sus canciones. Con letras tan poéticas como "En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa", lo que importa de este tema es el ritmo. Quevedo no ha heredado los dotes líricos de su posible antepasado del Siglo de Oro. Aun así, seas fan (o no) del reguetón, hay que admitirlo: si esta canción suena en todas las discotecas y tardeos del territorio, es la canción del verano.

- Laia Carpio

5. Orange County – Gorillaz

Orange County combina una letra melancólica ("It’s hard to say goodbye to someone you love") con una alegre melodía silbada, añadiendo capas con el delicado sitar de Anoushka Shankar y la voz suave de Kara Jackson. Como gran parte del último disco de Gorillaz, The Mountain —un álbum panorámico inspirado en la India—, combina la dulzura con temas existenciales. Pasan muchas cosas, pero la fusión de sonidos convierte una temática deprimente en algo mucho más esperanzador; es el equivalente auditivo de un rayo de sol atravesando las nubes de lluvia.

- India Lawrence

6. LUCKY – Fcukers

El renacimiento del electroclash avanza con fuerza gracias al último y alegre ritmo del aclamado dúo de Nueva York, Fcukers. La voz inexpresiva que tanto caracteriza a Shanny Wise loda los placeres de tener a un chico que "don’t wanna make me cry, make me sad, make me wanna die / Only wanna be my man, hold my hand" sobre una animada melodía de deep house, desprendiendo una actitud agradablemente despreocupada mientras, al mismo tiempo, te entran ganas de levantarte y mover las caderas. Ideal para un cóctel al atardecer antes de una noche en una pista de baile sudorosa.

- India Lawrence

7. Xavier, el tècnic de so– La Ludwig Band

"Com et dius? / Em dic Xavier. / I què beus? / Ginebra amb Coca-Cola. / Això està molt transparent. / Doncs deu ser ginebra sola". ¿Lo has leído o lo has cantado? Seguro que lo has cantado, porque esta canción de La Ludwig Band se ha hecho viral en las redes y todo el mundo está imitando la conversación con Xavier (el técnico de sonido). No nos sorprende: aparte de divertida, tiene un ritmo pegadizo que hace que la estés repitiendo todo el día en la cabeza. Curiosamente, a pesar de haberse hecho tan conocida en las plataformas, la canción dura más de cinco minutos, nada comercial. Pero bueno, el ritmo juguetón de la banda encaja perfectamente con el verano, y especialmente con aquello que hace que esta época del año sea tan especial: las fiestas mayores de pueblo.

- Laia Carpio

8. Bring Your Love – Madonna & Sabrina Carpenter

Hace más de 20 años que Madonna y Stuart Price lanzaron Hung Up y mostraron al mundo qué combinación tan todopoderosa forman. Dos décadas después, esta unión sigue siendo igual de eléctrica. Esta vez, han cambiado el sample de ABBA por el Good Life de Inner City mientras reafirman su posición en el orden jerárquico del pop actual con una colaboración con la diva del momento, Sabrina Carpenter. Los titanes de las listas de éxitos compiten de tú a tú en Bring Your Love sobre un ritmo de club seductor, una producción digna de pasarela y un estribillo hecho a medida para las pistas de baile. "I know where the bodies are buried," advierte Madonna, guiñando el ojo con complicidad a cualquiera que todavía dude de que tiene más cosas que decir. Que venga.

- Lewis Corner

9. The Right – DJ Seinfeld & Confidence Man

El grupo australiano de rave-pop irónico Confidence Man y el productor sueco DJ Seinfeld podrían parecer colaboradores un poco improbables. Sin embargo, la pareja ya tiene historia, ya que trabajaron juntos en 2023 en Now U Do, un temazo veraniego con sintetizadores filtrados y ritmos de lo-fi house. Esta vez, extraída del reciente álbum de Seinfeld If This Is It, está igualmente lista para la fiesta, con unas voces dulces como el azúcar de Janet Planet y unos 'breakbeats' muy bailables. Puedes imaginarte sus melodías optimistas poniendo banda sonora a un montaje de escenas de citas veraniegas monas en una comedia romántica de Londres de presupuesto medio: ¡haciendo un pícnic en Hampstead Heath! ¡Caminando cogidos de la mano de vuelta a casa después de salir del bar! ¿Y quién no quiere que su verano se traduzca en eso?

- Rosie Hewitson

10. Destiny – Thaiboy Digital & swedm®

A veces, un tema simplemente irradia verano. Quizás sea por el sol tropical de yema de huevo de la portada, quizás sea por el estilo eurodance sinuoso e ideal para la playa, o por la letra motivadora sobre sueños y destinos: Destiny de Thaiboy Digital rezuma días calurosos. Casi con toda seguridad la canción más bailable de la historia del miembro de Drain Gang (aunque bajo su seudónimo de DJ Billybool tiene unos cuantos temas de trance bastante potentes), el trío de productores suecos swedm® aporta sintetizadores brillantes y llenos de glamur, un ritmo de house rápido y una línea de bajo irresistible. Intenta no mover el hombro al escuchar esto.

- Ed Cunningham

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