Las piscinas municipales descubiertas de Barcelona ya han abierto: ubicaciones, horarios y precios

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Cinco instalaciones de la ciudad ya están operativas, y el resto irán abriendo de manera progresiva durante el mes de junio
El verano todavía no está aquí, pero el calor estival llegó a Barcelona a mediados de mayo. Una opción para combatir las altas temperaturas en la ciudad son las piscinas descubiertas municipales, ya que las hay en ocho de los diez distritos de la ciudad. A principios de junio han abierto cinco piscinas, y durante el mes se irán abriendo progresivamente el resto, hasta poner en funcionamiento las 15.
Concretamente, las piscinas que ya están funcionando durante la primera semana de junio son la del Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella, la del Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià, la del Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell, la del Centre Esportiu Municipal Can Toda y la del Centre Esportiu Municipal Bac de Roda. En los próximos días se abrirán las piscinas de espacios tan emblemáticos como las Piscines Municipals de Montjuïc (donde se encuentra uno de los mejores bares de la ciudad), la del Centre Esportiu Municipal Can Caralleu o el Llac de la Creueta del Coll, entre otros.
A continuación, te dejamos con una lista completa de las piscinas municipales descubiertas con sus horarios y precios, ordenadas por distritos:
Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella (Pg. Circumval·lació, 1): Abre del 1 de abril al 1 de noviembre de lunes a viernes de 9 h a 20 h, sábados de 10 h a 19.30 h, y domingos y festivos de 10 h a 14.30 h. La entrada general cuesta 18,73 euros (incluye toda la instalación), la entrada infantil (hasta 14 años) y juvenil (hasta 17 años) es de 8,74 euros, para la tercera edad cuesta 13,77 euros, y con tarjeta rosa gratuita el precio es de 11,32 euros.
Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià (Pl. Mar, 1): Abre de lunes a viernes de 6.30 h a 22.30 h, sábados de 7 h a 22.30 h, y domingos y festivos (del 3 de mayo al 30 de septiembre) de 8 h a 20 h. La entrada general (de 11 a 64 años) cuesta 16,49 euros, para niños de 0 a 3 años cuesta 4,69 euros, de 4 a 10 años son 8,85 euros, y para mayores de 65 años y tarjeta rosa el precio es de 11,33 euros (hay que sumar 0,35 euros de seguro obligatorio).
Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell (Av. Estadi, 30-40): Durante la temporada de verano (del 1 de junio al 11 de septiembre) abre de lunes a sábado de 9.30 h a 20.30 h, y domingos y festivos de 10 h a 19 h. La entrada general cuesta 14,75 euros.
Piscines Municipals Montjuïc (av. Miramar, 31): Abre del 8 de junio al 6 de septiembre de lunes a jueves de 11 h a 19 h, y viernes, sábados, domingos y festivos de 11 h a 20.30 h. La entrada general cuesta 7,92 euros, y para menores de 15 años y mayores de 65 años el precio es de 5,48 euros.
Piscina Descoberta - Pistes Municipals de Tennis Montjuïc (c. Foixarda, 2-4): Cerrada.
Centre Esportiu Municipal Can Caralleu (c. Esports, 2-8): Abre del 13 de junio al 10 de septiembre, ofreciendo un horario del 13 de junio al 31 de julio de lunes a viernes de 7 h a 22 h, sábados de 8 h a 20 h y domingos y festivos de 9 h a 18 h; del 1 al 31 de agosto abre de lunes a viernes de 8 h a 21 h, sábados de 8 h a 20 h y domingos de 9 h a 18 h; y del 1 al 10 de septiembre de lunes a viernes de 7 h a 22 h, sábados de 8 h a 20 h y domingos de 9 h a 18 h. La entrada general cuesta 16,77 euros, los menores de 4 años entran gratis, y para niños de 4 a 15 años y Tarjeta Rosa el precio es de 7,10 euros.
Centre Esportiu Municipal Can Toda (c. Ana María Matute, 25-27): Abre del 16 de mayo al 15 de octubre de lunes a sábado de 8 h a 21 h, y domingos y festivos de 8 h a 15.30 h. La entrada general cuesta 15,10 euros, y para niños, gente mayor y familias monoparentales el precio es de 9,6 euros.
Llac del Parc de la Creueta del Coll (pg. Mare de Déu del Coll, 77): Abre del 6 de junio al 6 de septiembre de lunes a viernes de 9.30 h a 19.30 h, y sábados y domingos de 10 h a 20 h. La entrada general cuesta 2,75 euros, para familia numerosa o monoparental es de 1,27 euros, el acceso para menores de un año y mayores de 65 años es gratuito, y el abono de 10 entradas tiene un coste de 20,68 euros (es recomienda el uso de escarpines o calcetines de agua).
Centre Esportiu Municipal Guinardó (c. Telègraf, 31-45): Abre del 1 al 23 de junio los sábados y domingos de 10 h a 19 h, y del 24 de junio al 6 de septiembre todos los días de 10 h a 19 h. La entrada en laborable de adulto cuesta 8,7 euros, la entrada en laborable infantil es de 7,85 euros, la entrada de fin de semana y festivos de adulto es de 9,15 euros, y la entrada de fin de semana y festivos infantil cuesta 8,45 euros.
Piscina Municipal Descoberta de la Clota - Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall Hebron (pl. Clota, 1): Abre del 20 de junio al 30 de agosto de lunes a viernes de 11 h a 19 h, y sábados y domingos de 10.30 h a 19.30 h. La entrada general cuesta 8,29 euros, el acceso para niños de 0 a 4 años es gratuito, y para menores de 5 a 14 años y a partir de 65 años el precio es de 6,31 euros.
Centre Esportiu Municipal Can Dragó (c. Rosselló i Porcel, 7-11): Del 7 de junio al 7 de septiembre abre hasta el 30 de junio de 10.30 h a 19 h entre semana y los fines de semana 31-1 y 7-8 del mes; del 1 al 31 de julio abre los viernes de 10.30 h a 22 h y el resto de días de 10.30 h a 19 h, y del 1 de agosto al 7 de septiembre abre todos los días (festivos incluidos) de 10.30 h a 19 h; por otra parte, del 6 de junio al 6 de septiembre abre de lunes a viernes de 9.30 h a 19.30 h y sábados y domingos de 10 h a 20 h. La entrada general cuesta 9,6 euros, la entrada infantil (de 0 a 5 años) es de 2,70 euros, y para niños de 6 a 14 años y tarjeta rosa el preu es de 6,70 euros.
Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella (via Bàrcino, 72): Abre del 18 de junio al 6 de septiembre de lunes a viernes de 10 h a 19.30 h, y sábados, domingos y festivos de 11 h a 19.30 h. El precio de la entrada general es de 9,52 euros y la entrada reducida (menores de 14 años, jubilados o Tarjeta Rosa) cuesta 5,75 euros.
Centre Esportiu Municipal Bon Pastor (c. Costa Daurada, 12-16): Del 27 de junio al 30 de agosto abre hasta el 31 de julio de lunes a viernes de 6.30 h a 22 h y sábados, domingos y festivos de 10 h a 18 h, y del 1 al 30 de agosto abre de lunes a viernes de 9 h a 21 h y sábados, domingos y festivos de 10 h a 18 h. La entrada general cuesta 11,05 euros y la entrada infantil hasta 15 años y Tarjeta Rosa es de 5,88 euros.
Centre Esportiu Municipal Bac de Roda (Rambla Guipúscoa, 25): Abre del 4 de mayo al 27 de setiembre, ofreciendo un horario del 1 de junio al 6 de septiembre de 10 h a 20 h cada día (festivos incluidos) y del 7 de septiembre al 27 de septiembre de lunes a viernes de 11 h a 15 h y sábados, domingos y festivos de 11 h a 19 h. La entrada general cuesta 13,68 euros y la entrada infantil de 5 a 15 años es de 13,15 euros.
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