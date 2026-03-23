Llega a Barcelona la empresa que organiza 'markets' con todos los objetos que ya no quieres después de una mudanza

Pompina Home Reborn organiza este fin de semana un mercado exclusivo de tres días en Sant Gervasi para dar una segunda vida a piezas históricas

Laia Carpio Fusté
Editado por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Market Home Reborn
Pompina | Market Home Reborn
Una mudanza tiene partes buenas: la emoción de un nuevo hogar, descubrir un nuevo barrio… pero también tiene partes no tan buenas, como el dolor de cabeza de tener que vaciar y deshacerte de todo aquello que no te puedes llevar. Pompina Home Reborn ha transformado lo que antes era un proceso pesado en una nueva experiencia.

Su tarea es organizar markets exclusivos de tres días directamente en la propiedad. Ellos mismos se encargan de convertir cada rincón en un escaparate profesional para remarcar la exclusividad de todo lo que se vende.

Este fin de semana, los días 27,28, y 29 de marzo organizan un market en la calle Calvet, 47, en pleno Sant Gervasi. Se podrá entrar en la casa para ver los objectos que se venden, que son piezas históricas difíciles de encontrar. Se aceptarán pagos con tarjeta y efectivo, y el horario será viernes y sábado de 10 a 20 h, y domingo de 10 a 15 h. 

Una segunda vida a los objetos de la casa

En Pompina Home Reborn trabajan principalmente en casas y pisos de Barcelona y alrededores, donde se encargan de revisar cada objeto y establecer un precio justo.

Con esta propuesta, se puede dar una segunda vida a los objetos, a la vez que los propietarios recuperan parte de su valor sin mover un dedo. Todo aquello que no se vende, se dona a entidades sin ánimo de lucro.

