Llegan a Barcelona los encuentros para desconectar del móvil y la tecnología

The Offline Club propone eventos para conectar con otras personas, con encuentros en parques o días enteros en una casa con actividades y talleres

Aunque Barcelona está llena de actividades (muchas de ellas gratuitas), es casi inevitable acabar enganchado al móvil y al scrolling infinito. Para combatirlo nace The Offline Club, una comunidad de personas que se reúnen en la ciudad para hacer actividades que permitan desconectar de las pantallas, ya sea leyendo o conociendo gente nueva.

Principalmente, organizan fiestas de lectura silenciosa, una iniciativa que ya se lleva a cabo en otros espacios de la ciudad como el Ateneo Barcelonés. Sin embargo, las sesiones de The Offline Club tienen un rasgo distintivo: ponen el énfasis en la conexión humana, y siempre reservan una hora para la conversación.

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El próximo encuentro será el jueves 14 de mayo a las 18.30 h, en el Estany dels Jardins Verdaguer, en Montjuïc. Después de la lectura, a las 19.30 h, los asistentes tendrán un rato para charlar y, en esta ocasión, el club propone traer libros para intercambiar. Aunque la quedada acaba oficialmente a las 20.30 h, quien se anime puede ir a comer algo al Bar Salts, que se encuentra a solo cinco minutos andando.

Retiros analógicos en Vallcarca

Además de los encuentros esporádicos, The Offline Club también propone jornadas enteras de desconexión tecnológica. Estos retiros se hacen en una casa con jardín en Vallcarca y la entrada general tiene un coste de 35 euros (a diferencia de las fiestas de lectura, que son gratuitas).

The Offline Club Retiro sin móvil

En el retiro, el móvil está prohibido: si lo traes, tienes que dejarlo en el 'hotel de móviles' de la entrada. En lugar de pantallas, se incentiva el knowledge sharing: compartir habilidades con los demás. Desde una clase de yoga o un taller para aprender a hacer kombucha, hasta jugar a juegos de mesa.

Las puertas abren a las 11 h y, para comer, se hace un brunch comunitario donde cada uno aporta un plato para compartir. Las actividades se alargan hasta las 18 h y, si hace calor, incluyen incluso un baño en la piscina.

Si no quieres perderte los mejores planes de la ciudad, puedes echar un vistazo a nuestra lista de actividades en Barcelona del mes de mayo.