Llegan a Barcelona los encuentros para desconectar del móvil y la tecnología

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The Offline Club propone eventos para conectar con otras personas, con encuentros en parques o días enteros en una casa con actividades y talleres
Aunque Barcelona está llena de actividades (muchas de ellas gratuitas), es casi inevitable acabar enganchado al móvil y al scrolling infinito. Para combatirlo nace The Offline Club, una comunidad de personas que se reúnen en la ciudad para hacer actividades que permitan desconectar de las pantallas, ya sea leyendo o conociendo gente nueva.
Principalmente, organizan fiestas de lectura silenciosa, una iniciativa que ya se lleva a cabo en otros espacios de la ciudad como el Ateneo Barcelonés. Sin embargo, las sesiones de The Offline Club tienen un rasgo distintivo: ponen el énfasis en la conexión humana, y siempre reservan una hora para la conversación.
El próximo encuentro será el jueves 14 de mayo a las 18.30 h, en el Estany dels Jardins Verdaguer, en Montjuïc. Después de la lectura, a las 19.30 h, los asistentes tendrán un rato para charlar y, en esta ocasión, el club propone traer libros para intercambiar. Aunque la quedada acaba oficialmente a las 20.30 h, quien se anime puede ir a comer algo al Bar Salts, que se encuentra a solo cinco minutos andando.
Además de los encuentros esporádicos, The Offline Club también propone jornadas enteras de desconexión tecnológica. Estos retiros se hacen en una casa con jardín en Vallcarca y la entrada general tiene un coste de 35 euros (a diferencia de las fiestas de lectura, que son gratuitas).
En el retiro, el móvil está prohibido: si lo traes, tienes que dejarlo en el 'hotel de móviles' de la entrada. En lugar de pantallas, se incentiva el knowledge sharing: compartir habilidades con los demás. Desde una clase de yoga o un taller para aprender a hacer kombucha, hasta jugar a juegos de mesa.
Las puertas abren a las 11 h y, para comer, se hace un brunch comunitario donde cada uno aporta un plato para compartir. Las actividades se alargan hasta las 18 h y, si hace calor, incluyen incluso un baño en la piscina.
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