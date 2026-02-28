Si vais donde haga falta para escuchar a vuestro músico favorito, ya no es necesario recorrer kilómetros hasta la capital: con el Festival Music Veu, los tenéis más cerca que nunca. El encuentro programa conciertos de grandes artistas como Rosario, Alfred García, Mariona Escoda o The Christians en distintos espacios del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y Anoia, y no solo eso, sino que también elige escenarios singulares para que la experiencia sea aún más grandiosa. ¿Algunos ejemplos? El Espai Cultural Fòrum Berger, el Teatre Municipal Ateneu de Igualada, el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès –Societat La Principal o bodegas emblemáticas del Penedès como Celler Avgvstvs Forvm, Jean Leon, Família Torres, Codorníu, Juvé y Camps, entre otras.
Programación completa
Para empezar el año con buen pie, la travesía musical arranca el 2 de enero con un Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquestra Simfònica de Sant Cugat en la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Y esto es solo la punta de lanza de un programa espectacular. El festival continuará el 18 de enero con Laura Andrés, que presentará su proyecto Piano Piano en el Espai Cultural Fòrum Berger, una de las pianistas más personales del panorama neoclásico actual.
El mes de febrero se abrirá el día 8 con Halldor Mar Trio, la formación del músico islandés afincado en Cataluña, conocido por sus versiones folk-pop y por su capacidad de transformar canciones populares en piezas delicadas. La programación seguirá el día 22 con In Crescendo, el grupo vocal que, tras celebrar su décimo aniversario, se adentra en IN, un nuevo espectáculo a cappella que revisita grandes éxitos internacionales. Sin apenas pausa, el día 28 llegará el humor de Miki Dkai, que aterrizará en Sant Pere de Ribes con el espectáculo Padre de Familia: Cosas de Casa.
El mes de marzo ofrecerá una doble cita destacada: el día 14, Gerard Quintana y Jordi Batiste revisitarán el universo de Dylan en Igualada; y el día 21, la propuesta de e-Strings, un quinteto de cuerdas eléctricas que, acompañado de batería y teclados, fusiona músicas y estilos en un directo potente. A continuación, el día 28, el Teatre Casal de Vilafranca acogerá Michael Legend, un tributo a Michael Jackson que repasa los momentos más icónicos del Rey del Pop.
En abril, el día 12, el festival hace parada en Sant Sadurní d’Anoia con Mariona Escoda, ganadora de la primera edición de Eufòria, antes de continuar hacia El Vendrell el día 25 con la energía desbordante de The Black Barbies. El mes de mayo llegará cargado de grandes nombres: el día 23 actuará Alfred García en Família Torres, y el día 30, The Christians, leyendas británicas del soul-pop, protagonizarán una noche muy especial en Jean Leon.
Junio será un mes intenso, con el acústico de Sole Giménez el día 6 en Segura Viudas y el impecable tributo de bROTHERS iN bAND a Dire Straits el día 13 en Codorníu, espacio que también acogerá el día 14 a Rosario, una de las voces más carismáticas del flamenco-pop. También hará parada Maria Jaume el día 21, con su indie íntimo en Bell-Esguard, y Clarence Bekker Band el día 27, que llenará de energía la bodega Juvé & Camps.
Ya en pleno verano, el 25 de julio contará con La Reina del Pop, tributo a La Oreja de Van Gogh, en las Cavas Rovellats, mientras que el 24 de agosto los más pequeños y las familias podrán disfrutar de Els Atrapasomnis en un concierto gratuito en el Parc El Tívoli. La recta final del festival llegará en septiembre con las habaneras de Port Bo el día 19, en el Espai Far de Vilanova i la Geltrú, y con la poesía musical de Roger Mas el día 26, que cerrará el ciclo entre viñedos en la bodega Llopart. ¿A cuál os apuntáis? Aquí podéis comprar las entradas.
Un festival que suma cultura y compromiso social
Este año, la acción social se destina a la Asociación Autisme amb Futur, una entidad que trabaja para ofrecer servicios, acompañamiento y oportunidades a niños, jóvenes y adultos con autismo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias.