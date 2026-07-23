Los 7 únicos cines IMAX de España donde se puede ver 'La Odisea' tal como la concibió Christopher Nolan

Barcelona acoge uno de los 41 únicos cines de todo el mundo (y uno de los pocos de Europa) capacitados para proyectar la película en su formato original, y las entradas están agotadas con semanas de antelación

El director Christopher Nolan, que lleva en su mochila películas aclamadísimas por la crítica como Interstellar (2010) o Oppenheimer (2023), está en boca de todos los cinéfilos - y de los que no lo son- por su última creación: La Odisea, una adaptación del clásico de Homero protagonizada por Matt Damon y acompañado de grandes estrellas de Hollywood como Anne Hathaway, Tom Holland o Zendaya. Entre las polémicas de esta película, destaca que el director la ha grabado en formato IMAX y en 70 mm. ¿Qué significa esto para los espectadores?

Pues que para ver la película tal como Nolan la concibió, hay que ir a cines específicos. La pantalla IMAX ofrece la capacidad de grabar y mostrar imágenes en una resolución, tamaño y definición mucho más elevada que el cine convencional. Su sistema se basa en un negativo de 70 mm proyectado en una gran pantalla de 22 metros de largo y 18 metros de alto aproximadamente; por lo tanto, cuando se ve la película en una pantalla de cine 'normal', se corta parte del plano y se ve en una calidad diferente. Aquí podéis ver cómo cambia:

The Odyssey is a must watch on 70mm IMAX. Look at the difference! pic.twitter.com/ZkoRhj6ZNR — Coder_boy💡🤓 (@Officially_Dev_) July 17, 2026

España es el país de Europa con más pantallas IMAX. En todo el mundo solo hay 41 cines donde se puede ver la película con su grabación original, y Barcelona tiene uno. Concretamente, hay 25 en Estados Unidos, 9 en Canadá, 3 en el Reino Unido y solo uno en Bélgica, Francia, la República Checa y Australia. Es por eso que el único cine de la capital catalana con pantalla IMAX ha agotado las entradas para todas las sesiones con semanas de antelación.

Estos son los cines de España donde puedes ver La Odisea en su formato original:

Cinesa Diagonal Mar: Barcelona

Cines Palafox: Zaragoza

Kinépolis Valencia: Paterna (Valencia)

Kinépolis Ciudad de la Imagen: Madrid

Cinesa Parquesur: Leganés (Madrid)

Cinesa Heron City: Las Rozas (Madrid)

Cinesa Festival Park: Mallorca

Como consejo extra, en Barcelona hay otro cine que, aunque no tiene pantalla IMAX, también muestra películas en 70 mm. Es el cine Phenomena Experience, que este año ha pasado por una gran reforma. Y si no puedes ver la película tal como Nolan la ha concebido, siempre puedes disfrutar de los memes de internet:

Voy a ver La Odisea como Christopher Nolan hubiera querido que la viera. pic.twitter.com/cFL2ntYDlu — Juanes G. (@Juanesg) July 16, 2026

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