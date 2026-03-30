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Los abonos gratuitos de Renfe se prorrogan hasta el 30 de abril (y cómo obtenerlos)

Estos billetes de 10 viajes no son nominativos y permiten viajar por toda Cataluña en trenes Regionales y Regional Express

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Rodalies Renfe
Foto: Renfe | Rodalies Renfe
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El servicio de Renfe no ha sido el más funcional durante los últimos meses, pero es gratuito y lo seguirá siendo, como mínimo, hasta el 30 de abril. Aunque la gratuidad de los abonos debería haber terminado el 31 de marzo, la Generalitat de Catalunya ha decidido ampliar el plazo un mes más.

De hecho, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, comunicó la semana pasada que Rodalies seguirá siendo gratuita hasta que el servicio recupere la normalidad. Por lo tanto, habrá que ver si abril será el único mes de prórroga o si habrá más en el futuro.

¿Cómo obtener el billete gratuito?

El abono consta de 10 viajes que se pueden utilizar para viajar por todo el territorio catalán en trenes Regionales y Regionales Express. Se puede adquirir en las taquillas o en las máquinas de venta automática de las estaciones de Renfe.

Como estos títulos no son nominativos, pueden ser utilizados por diferentes usuarios.

Puedes aprovechar los billetes gratuitos de Renfe para visitar los pueblos más bonitos de Cataluña durante estas vacaciones de Semana Santa.

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