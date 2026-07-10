Los destinos europeos de tendencia para escapar de la ola de calor

Justo cuando pensabas que ya podías guardar el ventilador, después de esta ola, vuelve el calor. Tras las temperaturas récord de la semana pasada en Europa, los meteorólogos advierten que estamos a punto de vivir una situación similar. Pero en lugar de quitarnos ropa, muchos de nosotros ya estamos haciendo las maletas rumbo a climas mucho más frescos, buscando un respiro de la ola de calor.

Los nuevos datos de la agencia de viajes Opodo muestran un aumento masivo de viajeros que buscan escapadas europeas más templadas, justo después de una ola de calor. Es el auge de las coolcations: la tendencia de reservar deliberadamente destinos del norte para cambiar los agobios del calor por los paisajes, y las noches de sudor e insomnio por el aire fresco de los fiordos.

¿A dónde deberíamos viajar?

Pues bien, con unas temperaturas en agosto (de entre 13 y 21 °C), Göteborg lidera el ranking de las coolcations, y es fácil ver por qué. La segunda ciudad de Suecia cambia las aglomeraciones de Estocolmo por sus canales, coloridas casas de madera y un aire costeño que hace que la ola de calor sea el problema de otro.

Pasa el día yendo de isla en isla por el archipiélago del sur en ferry (un solo billete de transporte lo cubre todo) y después recupera fuerzas con los cinnamon rolls en el distrito de Haga, el barrio más antiguo de Goöteborg, lleno de casas de madera del siglo XIX del estilo landshövdingehus propio de la ciudad. No es de extrañar que el interés de búsqueda haya aumentado un 33%, ¿verdad?

Shutterstock Lago en Estocolmo

Pero esta no es la única ciudad sueca que merece un viaje para huir de las altas temperaturas. Estocolmo la sigue de cerca en segunda posición, presumiendo de unas condiciones meteorológicas similares y de un incremento en el interés de búsqueda del 22%.

La ciudad se extiende a lo largo de 14 islas, por lo que siempre hay agua cerca para refrescarse, además de una excelente cultura de baño público si sale el sol. El lago de Hellasgården está a un corto trayecto en autobús del centro, donde los lugareños van para escapar de las masas. Pasea por el casco antiguo medieval de Gamla Stan y después coge el ferry hacia las cerca de 30.000 islas del archipiélago para disfrutar de una tarde que te hará sentir a un mundo de distancia de las quemaduras solares del Mediterráneo.

Si buscas aún más inspiración, algunos destinos de Suiza, Noruega y Austria también se han hecho un hueco en este ranking. Continúa leyendo para descubrirlos.

Estos son los mejores destinos 'coolcation' de Europa para el verano de 2026

Göteborg, Suecia

Estocolmo, Suecia

Zúrich, Suiza

Ginebra, Suiza

Oslo, Noruega

Innsbruck, Austria

Salzburgo, Austria

Y para refrescarte en Catalunya, puedes echar un vistazo a las mejores playas del territorio.