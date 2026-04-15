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Los Jordis y Jordinas podrán subir gratis al Mirador de Colón este 23 de abril

Te explicamos qué tienes que hacer para subir al icónico monumento de Drassanes sin pagar ni un 'duro' por Sant Jordi

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Estàtua de Colom a Barcelona
© Maria Dias | Colom
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Aparte de ser un monumento que celebra el colonialismo por parte de la corona de España y Portugal en las Américas, el Colón de Drassanes es un mirador. Y si quieres descubrir una de las mejores vistas del puerto de Barcelona en la ciudad, te explicamos cómo hacerlo gratuitamente el día de Sant Jordi.

Como en otros espacios de la ciudad el día 23 de abril, las personas que puedan demostrar con un documento de identidad que se llaman Jordi o Jordina, tendrán la oportunidad de entrar gratuitamente al mirador de Colón.

Barcelona mar Colom
Foto: Maria Dias

Para disfrutar de la experiencia en compañía, los acompañantes de cada uno de ellos recibirán una entrada al 50% de descuento. Teniendo en cuenta que la entrada general cuesta 10 euros, como acompañante de un Jordi o Jordina, la entrada costaría 5 euros.

¿Cómo puedes conseguir tu entrada?

Pues de hecho, no tienes que hacer nada. El mirador abrirá a la ciudadanía de 10 a 20 h (con una última entrada a las 19.30 h), así que si te llamas Jordi o Jordina solo tienes que ir al mirador y demostrar que te llamas igual que el patrón de Catalunya.

Si no te llamas Jordi ni Jordina pero quieres tener buenas vistas desde el puerto de Barcelona igualmente, puedes probar un bocado de los mejores restaurantes de Barcelona desde los balcones del Time Out Market, en el Centro Comercial Maremagnum.

Para conocer todas las novedades de Sant Jordi este 2026 en Barcelona, no te puedes perder nuestra guía de actividades.

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