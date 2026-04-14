El recinto modernista de Sant Pau se llenará de actividades culturales durante la Diada de Sant Jordi y ofrecerá una jornada de puertas abiertas el 23 de abril, de 9.30 a 18.30 h. Las entradas deberán reservarse previamente, por franjas horarias, en la web de Sant Pau, ya que el aforo será limitado.
Hay muchas maneras de celebrar Sant Jordi en Barcelona. Ya sea paseando por la ciudad, comprando flores y libros o aprovechando para visitar edificios emblemáticos gracias a las jornadas de puertas abiertas. Cada año son muchos los museos e instituciones que invitan a los ciudadanos a visitar sus instalaciones totalmente gratis. Aquí tenéis la lista de los edificios a los que podréis entrar después de pasear por las calles, entre paradas, con un libro bajo el brazo.
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