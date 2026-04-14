Muchos edificios importantes de Barcelona celebran el día de Sant Jordi abriendo las puertas a los ciudadanos totalmente gratis

Hay muchas maneras de celebrar Sant Jordi en Barcelona. Ya sea paseando por la ciudad, comprando flores y libros o aprovechando para visitar edificios emblemáticos gracias a las jornadas de puertas abiertas. Cada año son muchos los museos e instituciones que invitan a los ciudadanos a visitar sus instalaciones totalmente gratis. Aquí tenéis la lista de los edificios a los que podréis entrar después de pasear por las calles, entre paradas, con un libro bajo el brazo.

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