Los mejores clubes de running de Barcelona, según el runner que ha probado 58

Lukas Majewski llegó a la ciudad hace cuatro años sin amigos ni hablar el idioma y saliendo a correr ha creado una comunidad

“Hoy, casi todos los amigos que tengo en Barcelona los conocí gracias al running”, asegura Lukas Majewski, el corredor que ha estado en 58 clubes de la ciudad. El polaco de 44 años llegó hace cuatro a Barcelona sin el idioma y sin amigos, y una de las primeras cosas que hizo en la ciudad fue buscar clubes de running.

También coincidió con un momento en el que este tipo de clubes estaban creciendo muchísimo en todo el mundo, pero para él, más allá del deporte, los clubes eran una manera de integrarse y conocer la ciudad de una manera diferente, porque cada grupo de corredores explora un rincón diferente de Barcelona.

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Actualmente se calcula que hay unos 40.000 clubes de running en 300 ciudades europeas. A pesar de que el gran 'boom' de esta tendencia ya ha quedado atrás, no paran de surgir otros nuevos. Una de las últimas corrientes es la colaboración con marcas, como Oysho, o incluso espacios de ocio nocturno como Sutton.

¿Cuál es el Top 3 de clubes de running de Barcelona?

Para Lukas, un elemento clave es que el club sea inclusivo y abierto. “Me fijo mucho en cómo te recibe un club, sobre todo si es tu primer día. Eso dice muchísimo”, afirma el corredor. También son importantes la energía del grupo, la gente, el ambiente… Además de la parte práctica: los horarios, los días y la ruta, porque según él “todo esto tiene que encajar con tu vida y con el trabajo”. Y por si fuera poco, valora todo lo que hay más allá de correr: eventos, colaboraciones con cafeterías o marcas deportivas. Teniendo esto en cuenta, este es el Top 3 de Lukas:

Adidas Runners Barcelona: El runner valora este club especialmente por la calidad de los entrenamientos con entrenadores profesionales, y está consiguiendo resultados que hace unos años le habrían parecido imposibles. Para él, hay motivación, estructura y entrenamiento de verdad. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de adidas runners barcelona (@runners.barcelona) Gravity Run Club: Según Lukas, lo que más destaca de este club es la comunidad que han construido. Tienen una “energía muy especial” y además hacen colaboraciones y activaciones con marcas y sitios diferentes, así que “siempre están pasando cosas”, relata. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reebok Europe (@reebokeurope) B3tter Run Club: Las sesiones de los martes a las 7 de la mañana son lo que les hace destacar para Lukas: “Tienen algo muy especial, porque terminan con un salto al mar, y esta rutina me parece increíble”, de manera que “hace que quieras volver”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B3TTER RUN CLUB (@b3tterrunclub)

A pesar de este ranking, Lukas destaca que la preferencia se ajusta al tipo de corredor que seas. De hecho, uno de los motivos por los que recomienda probar diferentes clubes es porque hay espacios adaptados a todos los niveles y objetivos. Recomienda también Osom Running Club, que le gusta porque es un grupo más reducido y eso permite hablar más, conectar mejor y construir relaciones más cercanas. "Es otra energía", remarca.

El futuro de los clubes de running en Barcelona

“Una vez alguien me preguntó si los clubes de running eran una secta, y yo respondí que no, que eran un estilo de vida. Y sinceramente sigo pensándolo”, confiesa Lukas.

Él opina que el running en Barcelona va cada vez más hacia una mezcla de deporte, comunidad, estilo de vida y ciudad; por lo tanto, "mientras siga siendo algo abierto, inclusivo y auténtico, creo que todavía tiene mucho recorrido".

Teniendo en cuenta que es un fenómeno que sucede a escala europea, Lukas concluye que el running claramente responde a una necesidad real de comunidad, de estilo de vida y de conexión.

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