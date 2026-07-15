Los países y las ciudades del mundo más 'expat-friendly' en 2026

¿Tenéis la fantasía de dejarlo todo y empezar de cero en un lugar nuevo? No estáis solos, pero, como os dirá cualquier persona que lo haya hecho, hay una gran diferencia entre el hecho de que un lugar sea bonito para visitar y que realmente quiera que os quedéis allí. Un país puede tener todos los fiordos, playas y ventajas fiscales del mundo, pero si no podéis encontrar trabajo, hacer amigos o entender la burocracia local, el sueño se puede estropear rápidamente.

Esta es la idea detrás de un nuevo estudio de la proveedora de seguros internacionales William Russell, que ha clasificado los países y las ciudades más acogedores del mundo para los expatriados en 2026. Los expertos han analizado seis factores, como las experiencias reales de los expatriados, el tamaño de la población migrante, las tasas de empleo de los nacidos en el extranjero, las actitudes locales hacia los inmigrantes, la seguridad y la facilidad para obtener visados, para averiguar dónde pueden construir una vida feliz los recién llegados.

Islandia, el país más acogedor del mundo para los expatriados

¿El país más acogedor del mundo? Islandia, con una puntuación de 8,94 sobre 10. La tierra del fuego y del hielo tiene la tasa de empleo de personas nacidas en el extranjero más alta del estudio, con un impresionante 84,2% de residentes internacionales trabajando, lo que significa que los expatriados no solo son tolerados, sino que están completamente integrados en la economía. Luxemburgo ocupa el segundo lugar (más de la mitad de sus residentes nacieron en el extranjero, la proporción más alta del mundo), mientras que Nueva Zelanda completa el podio.

Foto: Shutterstock / Palmi Gudmundsson Islandia

El resto del top 10 es principalmente un desfile de naciones ricas como Australia, Suiza e Irlanda, con una gloriosa excepción: Colombia, en séptima posición, que demuestra que no se necesita una comunidad internacional enorme para que los recién llegados se sientan como en casa. Los expatriados de allí valoran su experiencia como la segunda mejor del planeta, según los datos de InterNations utilizados en el estudio.

Zúrich encabeza la lista de las mejores ciudades para los expatriados

Mientras tanto, la clasificación de ciudades es donde la cosa se pone interesante. Zúrich fue coronada como la ciudad más acogedora del mundo, combinando una seguridad altísima con unos niveles famosamente bajos de... de recibir insultos por la calle. Sí, el estudio realmente midió la preocupación de los residentes por ser insultados.

Singapur y Tokio empataron en el segundo lugar, lo cual es un auténtico giro de guión, teniendo en cuenta que Japón quedó el último de todo en la clasificación de países. ¿La lección? Incluso allí donde la integración nacional es complicada, las grandes ciudades pueden extender la alfombra roja por sí solas. En otro lugar del top 10, Copenhague quedó en cuarta posición; al fin y al cabo, esta es una ciudad tan interesada en los recién llegados que busca activamente trabajadores quemados para que se trasladen allí.

Londres obtuvo una triste puntuación de 3,08 sobre 10, arrastrado hacia abajo por una fricción social superior a la media y unas puntuaciones de seguridad más débiles. París (3,16) apenas lo hizo mejor y Nueva York (1,88) lo hizo bastante peor. Parece que las ciudades más grandes y concurridas del mundo son excelentes para casi todo, excepto para haceros sentir bienvenidos.

Los 10 países más acogedores para los expatriados en 2026

Islandia

Luxemburgo

Nueva Zelanda

Australia

Suiza

Irlanda

Colombia

República Checa

Portugal

Austria

Las 10 ciudades más acogedoras para los expatriados en 2026

Zúrich, Suiza

Singapur (empate)

Tokio, Japón (empate)

Copenhague, Dinamarca

Múnich, Alemania

Praga, República Checa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Varsovia, Polonia

Seúl, Corea del Sur

Hong Kong

Si tienes ganas de saber cuáles son las ciudades más seguras del mundo, podéis echar un vistazo a este artículo.