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Más de 50 actividades gratuitas llegan a la Barceloneta en las fiestas de la Primavera

Del 9 de abril al 31 de mayo, el barrio se llena de talleres, charlas, festivales y cultura popular

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Gegants Barceloneta
IG (@gegants.barceloneta) | Gegants Barceloneta
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La primavera la sangre altera, y es normal querer salir a la calle después del invierno frío y húmedo que ha pasado por Barcelona este año. Y las fiestas de la Primavera de la Barceloneta son la excusa perfecta para disfrutar del sol: del 9 de abril al 31 de mayo, este barrio de Ciutat Vella celebra la 14ª edición de esta fiesta, con actividades para todas las edades y para todos los públicos.

Entre las propuestas, destacan el ciclo de memoria histórica Traces de la Barceloneta, que trata 125 años de la gaceta El Vigía de la Barceloneta, y la celebración del 25º aniversario de la Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat. La programación también incluye la matinal de actividades familiares Vine a la Repla! el sábado 9 de mayo y como no podría ser de otra manera, el tradicional Encuentro de Gigantes de la Barceloneta - Port Vell el sábado 30 de mayo.

Para que no te pierdas ninguna actividad, te presentamos el programa completo de las fiestas de Primavera de la Barceloneta:

Sábado 11 de abril

  • El cambio climático: impactos y retos en la salud global: de 10.45 a 12 h en Las Golondrinas.

Jueves 16 de abril

  • Dale forma a las palabras: de 10 a 13 h en el Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol.

  • Gran Encuentro de Habaneras: de 11 a 13 h en el Casal de personas mayores Mediterrània.

Viernes 17 de abril

  • Ideas para regalar por Sant Jordi a los más pequeños: de 17 a 19 h en la Pl. Antoni Genesca i Coromines.

  • Scape Room: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.

Sábado 18 de abril

  • Gran Fiesta Cabaretera: de 17 a 19 h en el Centre Cívic Barceloneta (sala de actos).

Jueves 23 de abril

  • Poetry slam!: de 17 a 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.

  • Del Muro a la Pantalla: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.

Viernes 24 de abril

  • El futuro de la energía: de 17 a 18 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

  • Concierto Tanco els ulls i veig con Núria Duran: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.

Miércoles 29 de abril

  • Visita guiada a la exposición Compost...: de 17.30 a 18.30 h en el Centre Cívic Barceloneta.

  • Contes a la mà: de 17.30 a 18.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

  • Día Internacional de la Danza (diversas actuaciones): a partir de las 18 h en la Plaça del Poeta Boscà, la Iglesia de Sant Miquel del Port y el Centre Cívic Barceloneta.

Martes 5 de mayo

  • Sabores locales, impacto global: de 17 a 19.30 h en el Centre Cívic Barceloneta.

Miércoles 6 de mayo

  • Fiesta del compost: de 17 a 19 h en el Parc de la Barceloneta.

  • Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

Jueves 7 de mayo

  • Acto inaugural Ciclo de Memoria Histórica: a las 12 h y 18 h (inicio en el Museu d’Història de Catalunya).

Viernes 8 de mayo

  • Música en directo con Acoustic Music Explosion: de 18 a 19 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

  • MasterXeff Edición frutas: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.

Sábado 9 de mayo

  • Matinal de Primavera: a partir de las 10.30 h en la Pl. Poeta Boscà.

  • Infants Gegants: de 16.30 a 19.30 h en la Pl. Poeta Boscà.

  • Ruta guiada La Barceloneta, un barrio de acogida: de 16.45 a 19 h (inicio en la Casa de la Barceloneta 1761).

  • Espectáculo Pell amb Pell: a las 18.30 h en la Sala de Actos del Centre Cívic.

Miércoles 13 de mayo

  • ¡De residuo a joya!: de 10 a 12.30 h en el Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol.

  • Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

  • El organismo planetario: de 18 a 19 h en el Aquàrium.

  • Fiesta de la Patrona de la Obra Social Santa Lluïsa de Marillac: de 16.30 a 19 h en la Pl. Hilari Salvadó.

Viernes 15 de mayo

  • Mulla't els peus i... hablemos de culturas: a las 10.30 h en el Centre de la Platja.

  • Música en directo con la Banda de Xamfrà: de 18 a 19 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

  • Ruta guiada La Casa de la Barceloneta. Memoria viva de un barrio: a las 17 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

  • La Tierra, la Luna y el Sol: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.

Sábado 16 de mayo

  • Muestra de manualidades: de 11 a 20 h en el Passeig Marítim (frente al parque).

  • Fiesta de la Primavera en la calle Pescadors: de 14 h hasta el atardecer en la c. Pescadors.

  • La Noche de los Museos: de 19 a 01 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

  • Charla sobre Salud Mental: de 18 a 20 h en el Centre Cívic Barceloneta.

Domingo 17 de mayo

  • Muestra de manualidades: de 11 a 20 h en el Passeig Marítim.

  • Concurso Mil Mirades Barceloneta: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.

Lunes 18 de mayo

  • Café en catalá especial aniversario: de 18.30 a 19.30 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

Martes 19 de mayo

  • La cooperativa La Fraternitat: de 18.30 a 19.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

Miércoles 20 de mayo

  • Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

  • Una biblioteca en el barrio: de 18 a 19.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

Jueves 21 de mayo

  • Narrativas visuales: miradas de la Barceloneta: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.

  • Contes desesplicats: de 17.30 a 18.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

  • Hablamos con... Maria Nicolau: de 18.30 a 19.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

Viernes 22 de mayo

  • Ruta guiada La Casa de la Barceloneta. Memoria viva de un barrio: a las 17 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

  • Cinefórum: ESPARTES: de 18 a 19.30 h en La Mar d’Activitats.

  • Música en directo con Crisi: de 18 a 19 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

Miércoles 27 de mayo

  • Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

Jueves 28 de mayo

  • Danza: 21,3g de Nora Baylach: a las 19.30 h en la Plaça d’Antoni Genescà i Coromines.

Viernes 29 de mayo

  • Sobre ruedas: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.

Sábado 30 de mayo

  • 2º Festival Pelut: de 12 a 20.30 h en el Port Vell.

  • Talleres Pintar la història viva: de 12 a 14 h en la Casa de la Barceloneta 1761.

  • 34º encuentro de gigantes de la Barceloneta: a partir de las 17 h en el Moll de la Barceloneta.

  • Jornada Castellera: a las 17 h en la Pl. Barceloneta.

Domingo 31 de mayo

  • 2º Festival Pelut: de 12 a 20.30 h en el Port Vell.

  • Mural comunitario: (durante el día) en la zona de recreo para perros del Parc de la Barceloneta.

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