Más de 50 actividades gratuitas llegan a la Barceloneta en las fiestas de la Primavera

[category]
[title]
Del 9 de abril al 31 de mayo, el barrio se llena de talleres, charlas, festivales y cultura popular
La primavera la sangre altera, y es normal querer salir a la calle después del invierno frío y húmedo que ha pasado por Barcelona este año. Y las fiestas de la Primavera de la Barceloneta son la excusa perfecta para disfrutar del sol: del 9 de abril al 31 de mayo, este barrio de Ciutat Vella celebra la 14ª edición de esta fiesta, con actividades para todas las edades y para todos los públicos.
Entre las propuestas, destacan el ciclo de memoria histórica Traces de la Barceloneta, que trata 125 años de la gaceta El Vigía de la Barceloneta, y la celebración del 25º aniversario de la Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat. La programación también incluye la matinal de actividades familiares Vine a la Repla! el sábado 9 de mayo y como no podría ser de otra manera, el tradicional Encuentro de Gigantes de la Barceloneta - Port Vell el sábado 30 de mayo.
Para que no te pierdas ninguna actividad, te presentamos el programa completo de las fiestas de Primavera de la Barceloneta:
El cambio climático: impactos y retos en la salud global: de 10.45 a 12 h en Las Golondrinas.
Dale forma a las palabras: de 10 a 13 h en el Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol.
Gran Encuentro de Habaneras: de 11 a 13 h en el Casal de personas mayores Mediterrània.
Ideas para regalar por Sant Jordi a los más pequeños: de 17 a 19 h en la Pl. Antoni Genesca i Coromines.
Scape Room: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.
Gran Fiesta Cabaretera: de 17 a 19 h en el Centre Cívic Barceloneta (sala de actos).
Poetry slam!: de 17 a 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Del Muro a la Pantalla: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.
El futuro de la energía: de 17 a 18 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Concierto Tanco els ulls i veig con Núria Duran: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Visita guiada a la exposición Compost...: de 17.30 a 18.30 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Contes a la mà: de 17.30 a 18.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Día Internacional de la Danza (diversas actuaciones): a partir de las 18 h en la Plaça del Poeta Boscà, la Iglesia de Sant Miquel del Port y el Centre Cívic Barceloneta.
Sabores locales, impacto global: de 17 a 19.30 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Fiesta del compost: de 17 a 19 h en el Parc de la Barceloneta.
Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
Acto inaugural Ciclo de Memoria Histórica: a las 12 h y 18 h (inicio en el Museu d’Història de Catalunya).
Música en directo con Acoustic Music Explosion: de 18 a 19 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
MasterXeff Edición frutas: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.
Matinal de Primavera: a partir de las 10.30 h en la Pl. Poeta Boscà.
Infants Gegants: de 16.30 a 19.30 h en la Pl. Poeta Boscà.
Ruta guiada La Barceloneta, un barrio de acogida: de 16.45 a 19 h (inicio en la Casa de la Barceloneta 1761).
Espectáculo Pell amb Pell: a las 18.30 h en la Sala de Actos del Centre Cívic.
¡De residuo a joya!: de 10 a 12.30 h en el Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol.
Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
El organismo planetario: de 18 a 19 h en el Aquàrium.
Fiesta de la Patrona de la Obra Social Santa Lluïsa de Marillac: de 16.30 a 19 h en la Pl. Hilari Salvadó.
Mulla't els peus i... hablemos de culturas: a las 10.30 h en el Centre de la Platja.
Música en directo con la Banda de Xamfrà: de 18 a 19 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Ruta guiada La Casa de la Barceloneta. Memoria viva de un barrio: a las 17 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
La Tierra, la Luna y el Sol: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.
Muestra de manualidades: de 11 a 20 h en el Passeig Marítim (frente al parque).
Fiesta de la Primavera en la calle Pescadors: de 14 h hasta el atardecer en la c. Pescadors.
La Noche de los Museos: de 19 a 01 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
Charla sobre Salud Mental: de 18 a 20 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Muestra de manualidades: de 11 a 20 h en el Passeig Marítim.
Concurso Mil Mirades Barceloneta: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Café en catalá especial aniversario: de 18.30 a 19.30 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
La cooperativa La Fraternitat: de 18.30 a 19.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
Una biblioteca en el barrio: de 18 a 19.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Narrativas visuales: miradas de la Barceloneta: a las 19 h en el Centre Cívic Barceloneta.
Contes desesplicats: de 17.30 a 18.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Hablamos con... Maria Nicolau: de 18.30 a 19.30 h en la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Ruta guiada La Casa de la Barceloneta. Memoria viva de un barrio: a las 17 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
Cinefórum: ESPARTES: de 18 a 19.30 h en La Mar d’Activitats.
Música en directo con Crisi: de 18 a 19 h frente a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Talleres Pintar la història viva: de 18 a 19.50 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
Danza: 21,3g de Nora Baylach: a las 19.30 h en la Plaça d’Antoni Genescà i Coromines.
Sobre ruedas: de 17.30 a 19 h en el Equipamiento Infantil Barceloneta.
2º Festival Pelut: de 12 a 20.30 h en el Port Vell.
Talleres Pintar la història viva: de 12 a 14 h en la Casa de la Barceloneta 1761.
34º encuentro de gigantes de la Barceloneta: a partir de las 17 h en el Moll de la Barceloneta.
Jornada Castellera: a las 17 h en la Pl. Barceloneta.
2º Festival Pelut: de 12 a 20.30 h en el Port Vell.
Mural comunitario: (durante el día) en la zona de recreo para perros del Parc de la Barceloneta.
[category]
[title]
Discover Time Out original video