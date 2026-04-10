Más de 50 actividades gratuitas llegan a la Barceloneta en las fiestas de la Primavera

La primavera la sangre altera, y es normal querer salir a la calle después del invierno frío y húmedo que ha pasado por Barcelona este año. Y las fiestas de la Primavera de la Barceloneta son la excusa perfecta para disfrutar del sol: del 9 de abril al 31 de mayo, este barrio de Ciutat Vella celebra la 14ª edición de esta fiesta, con actividades para todas las edades y para todos los públicos.

Entre las propuestas, destacan el ciclo de memoria histórica Traces de la Barceloneta, que trata 125 años de la gaceta El Vigía de la Barceloneta, y la celebración del 25º aniversario de la Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat. La programación también incluye la matinal de actividades familiares Vine a la Repla! el sábado 9 de mayo y como no podría ser de otra manera, el tradicional Encuentro de Gigantes de la Barceloneta - Port Vell el sábado 30 de mayo.

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Para que no te pierdas ninguna actividad, te presentamos el programa completo de las fiestas de Primavera de la Barceloneta: