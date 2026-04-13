"Me lo han pedido por error": Albert Pla presenta el nuevo programa de arte de 3Cat para el 30 aniversario del MACBA

'Sala 30' es una producción de El Terrat en la que el actor conversa con artistas que han expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

Muchos ya lo sabéis: este año el MACBA está de celebración. El museo cumple treinta años y ha desplegado una programación especial para conmemorarlo que comprende desde una nueva presentación de la Colección MACBA hasta visitas especiales gratuitas. Ahora, a la fiesta de aniversario del MACBA hay que sumar un programa de televisión de arte contemporáneo que presentará nada más y nada menos que Albert Pla y que se estrena el martes 14 de abril.

“Me han pedido que presente este programa evidentemente por error”, se justifica Pla en un vídeo publicado por la plataforma 3Cat en las redes sociales. En este programa, el músico y actor charlará con algunos de los mejores artistas que han expuesto en las salas del Edificio Meier durante las tres décadas de historia del MACBA, trazando así un recorrido por el arte contemporáneo. “Tenemos una conversación relajada, hablamos de arte, del MACBA, de la vida”, añade el presentador, que ha podido entrevistar a creadores como Laia Abril, Marria Prats, Fito Conesa, Josep Maynou, Lua Coderch o Gabriel Ventura.

View this post on Instagram A post shared by 3CatCultura (@3catcultura)

Aunque la promoción del programa va acompañada del tono de broma usual de Pla (“me siento fatal, pero veo que los invitados también, los cámaras se sienten fatal y el director he visto que lo pasaba muy mal, y la chica que lleva las redes no sabe cómo ponerse”), el presentador admite la necesidad de crear formatos televisivos sobre arte contemporáneo, para dejar de entender el arte como una disciplina aislada del resto del mundo.

¿Y cómo será este nuevo formato televisivo? En cada episodio, cuatro artistas de diferentes disciplinas serán invitados a explicar su proceso creativo, sus fuentes de inspiración y los temas que les preocupan. Albert Pla conversará con ellos pero también visitará sus talleres, para que el público conozca los espacios de creación y trabajo de los mejores artistas de nuestra casa. Además, cada episodio tendrá una visita especial de un artista catalán con gran proyección internacional como Antoni Muntadas, Frederic Amat, Dora García, Joan Fontcuberta, Manolo Laguillo, Antoni Abad y Pilar Aymerich.

‘Sala 30’ se estrenará el martes 14 de abril en el canal 33, a las once menos cuarto de la noche, pero también se podrá recuperar en la plataforma 3Cat. Paralelamente a la emisión del programa, el MACBA tambén ha programado unas visitas guiadas a las reservas del museo, gratuitas y dirigidas al público general.

Aquí puedes leer más información sobre los museos de Barcelona