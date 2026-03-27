Morad actúa en el kebab más mítico del Raval

Adidas, en colaboración con JD, organizó un gran encuentro con los referentes de la música urbana e influencers en el Bismillah Kebabish

A pesar de que Morad estuvo desterrado legalmente durante dos años de su barrio, La Florida (L'Hospitalet), por haber incitado presuntamente a disturbios durante la grabación de un videoclip, el rey del drill no ha dejado de marcar el ritmo en Barcelona. El pasado jueves 16 de marzo, el cantante reapareció con fuerza en el restaurante Bismillah Kebabish del Raval para presentar el lanzamiento primavera-verano 2026 de las Adidas Superstar, en colaboración con las tiendas JD.

Bajo el concepto City Take Over, el local de la calle Joaquín Costa, 22 - que os recomendamos al 100% por sus espectaculares shawarmas - transformó totalmente el espacio para esta colaboración. El evento unió moda, música, comunidad y cultura de calle.

Sara Terol Rico Influencers disfrutando de la actuación de Morad

Los influencers de la moda urbana

El acto reunió a invitados del mundo de la música, el streetwear y las redes sociales. Influencers como Sara Fructuoso y Wizproblema, entre muchos otros, como Melo Moreno no se quisieron perder esta cita imprescindible del calendario de la moda urbana.

Sara Terol Rico Wizproblema probando el kebab

La noche contó con una programación musical de lujo encabezada por el showcase de Morad, el gran protagonista de la velada, acompañado de las sesiones de Drea, Baby Pantera y Merca Bae. Esta selección artística refuerza el vínculo histórico entre la silueta Superstar y los códigos musicales que definen a las nuevas generaciones.

Si te interesa la cultura urbana, no te pierdas los mejores planes de esta semana en Barcelona para conocer a fondo la ciudad.