Nao Albet: “Me hace feliz poder ser musa de Marta Pazos

Albet encarna a Mackie el Navaja, el mítico protagonista de 'L’òpera de tres rals', que inaugura el Grec y después pasará por el Lliure de Montjuïc en otoño

Nao Albet está en un momento dulce de su carrera. No solo porque tiene mucho trabajo sino porque puede elegir qué proyectos le interesan. Hace poco lo vimos con su cómplice creativo, Marcel Borràs, haciendo Els Estunmen en el Lliure y ahora inaugura el festival Grec 2026 haciendo de Mack the Knife, el protagonista de L’òpera dels tres rals, una pieza capital del siglo XX, en la que Bertolt Brecht firma el libreto y Kurt Weill la música. Quedamos para hacer las fotos y la entrevista en el Bar Makinavaja, local de resistencia del Raval que conecta con el espíritu revolucionario de la obra. Durante la sesión, Nao no duda en meterse en el pogo que se crea durante el concierto de los Chisourray en uno de los vermuts musicales rockeros que se pueden encontrar cada sábado al mediodía en el Maki.

Foto: Ivan Giménez Nao Albet en el Makinavaja

¿Qué nos puedes contar de L’òpera dels tres rals que veremos primero en el Grec y después en el Lliure?

Es una propuesta que creo que tiene un potencial estético muy importante, porque eso es una de las cualidades de Marta Pazos, pero también es un espectáculo muy completo en todos los sentidos. Es multidisciplinar porque es un musical y hay números de canto y de danza (Mabel Olea está haciendo unas coreografías impecables y superinteresantes). Es muy coral, todo el mundo tiene sus momentos y yo disfruto mucho viendo cómo trabajan mis compañeros de reparto. Espectacular sería una buena palabra para definirlo todo.

La última vez que se vio L’òpera dels tres rals en Barcelona fue en 2002, en un montaje donde, de hecho, participaba tu padre. Tú entonces tenías 12 años, ¿tienes algún recuerdo del montaje de Calixto Bieito? ¿Lo has recuperado ahora?

Mi padre no solo participaba en aquella versión de 2002 sino que en casa, como la música está muy presente, habíamos escuchado mucho a Kurt Weill. Cuando Marta me llamó para proponerme hacer de Mackie, pensé que mi había tocado la lotería. La música siempre la he tenido muy cerca en mi vida, pero nunca he hecho un musical como tal. Poder estrenarme con L’òpera dels tres rals, que es un musical que está un poco fuera de la norma, que no es exactamente un musical de Broadway sino que se acerca más bien al jazz, me hace superfeliz.

¿Os habéis formado musicalmente, el reparto? Porque no venís del musical…

No venimos del musical, pero todos teníamos cierta relación con la música, a todos nos gusta cantar y todos tenemos nociones musicales. Todos nos hemos puesto mucho las pilas: clases de canto, preparación vocal… pero la gracia de esta pieza es que no haya voces canónicas del musical. De hecho, Ute Lemper, que es quien hizo una de las primeras versiones del original, no tenía una voz canónica ni de lírico ni de musicales; era una actriz que se atrevía a cantar. Y esta esencia era importante mantenerla y Marta Pazos se ha atrevido a hacerlo con actores que cantamos.

Foto: Ivan Giménez Nao Albet en el Makinavaja

L'òpera de tres rals es una de las obras capitales del siglo XX, una sátira descarnada del capitalismo, la hipocresía y la moral burguesa, escrita en periodo de entreguerras. Habiendo recuperado ahora el text, ¿qué dirías que la hace actual?

No hemos actualizado nada del texto, pero la temática es rabiosamente actual porque el capitalismo nos sigue devorando a todos. Lo hace desde las tecnologías, desde los mass media, desde las redes, pero sigue ahí, estrangulándonos. Marc Rosich [que ha hecho la adaptación] ha mantenido la acción en Londres, lo cual ya va bien para respetar el distanciamiento brechtiano, porque a la vez habla de nosotros.

Interpretas a Mackie Messer, que es un criminal, pero probablemente también es el personaje más seductor de la obra. ¿Cómo lo has trabajado, cómo te relacionas con él?

De manera muy intuitiva porque Marta deja espacio en la sala de ensayo para encontrar el camino. Juntos hemos acabado encontrando un Mackie Messer que para mí nace de una construcción física muy bestia que cada vez se vuelve más oscura. Y mirando muchos referentes del teatro del Berlin Ensemble, de toda la escuela que Brecht creó allí.

Es la segunda vez que trabajas con Marta Pazos. ¿Cómo ha ido?

Muy guay. Espero que no sea la última porque nos entendemos superbién, me hace feliz ser su musa. Ella da mucho y como yo soy creador también aprendo mucho en este sentido. Como intérprete también es un regalo. Crea unas dinámicas muy buenas, se nota mucho que es una mujer, que hay una mirada femenina y una manera de priorizar que todo el mundo esté bien en la sala de ensayo. Además, artísticamente me parece increíble.

Enlazas este proyecto con el de Els Estunmen, que pudimos ver en el Lliure y también habéis hecho parada en Madrid, y todos flirtean con el mundo de la ópera. ¿Ha sido casualidad o tienes intención de tirar hacia aquí?

Ha sido muy casual. Son dos proyectos que se levantaron en paralelo y se ha dado que en la misma temporada han salido los dos. De hecho, durante una época estaba trabajando en las dos piezas a la vez y me hacía sufrir que en mi cabeza se mezclaran, pero no ha pasado, he conseguido separarlo.

¿Qué personajes o qué historias te interesan en este momento de tu carrera?

Yo mi enamoré del teatro cuando era muy pequeño y tuve muy claro que me quería dedicar a esto, pero a medida que me he hecho mayor he visto que no me gustaba todo el teatro. He tenido que dejar de ir tanto al teatro, he empezado a saber elegir e intento ir a las cosas que sé que me gustarán: un teatro más postdramático y postmoderno, que no pone el texto en el centro y que es más multidisciplinar. Los catalanes nos hemos desentrenado un poco los últimos años –por los directores artísticos que hemos tenido o no sé exactamente por qué– y ahora tenemos un tipo de teatro que no interpela tanto a estas nuevas formas. Aunque tampoco nos podemos quejar, hay suficiente oferta y hay festivales como el Grec, donde puedes ver mucho teatro de este tipo.

Foto: Ivan Giménez Nao Albet en el Makinavaja



Esta producción celebra los 50 años del Grec y del Lliure. Tú has trabajado mucho en el Lliure. ¿Qué supone para ti inaugurar la temporada del 50 aniversario?

Hace especial ilusión, la verdad. Los inicios de la dupla creativa con Marcel fueron allí. Yo empiezo a hacer de niño actor en el Lliure y conozco la profesión allí. Y no solo la profesión, sino también esta manera de hacer teatro más abierta a explorar nuevas formas. Creo que el Lliure siempre ha defendido tomarse el teatro como una forma de arte, no tanto de entretenimiento, y eso yo como creador lo comparto mucho. Además, esto no sé si lo sabe mucha gente, pero mi abuela era amiga íntima de Fabià Puigserver y creo que no consta como fundadora, pero estaba allí en el momento en que se crea el teatro. Ella había sido sastre y había ayudado con escenografías de Fabià y después también estuvo en la taquilla. Tengo un vínculo muy fuerte con el Lliure no solo porque me ha visto crecer como actor y creador sino a través de mi abuela paterna.

Reivindiquémosla, pues. ¿Quién era tu abuela?

¡Y tanto! Era Montserrat Sunyer.