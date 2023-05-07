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Barcelona

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Bar Makinavaja

Reseña

Makinavaja

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • El Raval
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Un pedazo del barrio Chino concentrado en un pequeño bar ravalero. Leandro, su amo, abrió Makinavaja en la misma calle de las Carretas que le vio nacer, un bar dedicado a la memoria del dibujante de cómics Ivá ya su gran personaje Makinavaja, un ladrón de buen corazón. Alto y gordo como un San Pablo, emprendedor noctámbulo y anarquista, Leandro se conoce el Raval de arriba abajo y es una especie de patriarca tipo. Buenas tapas: la salsa de sus bravas es fantástica; las bombas, buenísimas. Maki es un lugar con calor y música popular, un refugio familiar donde los parroquianos son gente del Raval de toda la vida y donde todo el mundo es bienvenido. Patrimonio bareloneso.

Detalles

Dirección
Carretes, 51
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
M: Paral·lel (L2-L3), Liceu (L3)
Horas de apertura
De ma. a vi. de 19 a 3 h. Sá. de 13 a 3 h.
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