Nathy Peluso revoluciona la plaza de Catalunya: así ha sido su concierto sorpresa en el corazón de Barcelona

La artista argentina ha interpretado algunos de sus éxitos y ha presentado un remix inédito en un show que ha llenado la plaza

Nathy Peluso ha demostrado este jueves que es Puro veneno y que tiene el poder de una gran Mafiosa. El centro neurálgico de Barcelona se ha convertido en el escenario de un concierto gratuito de la cantante argentina, con domicilio barcelonés desde hace casi una década, con motivo de la presentación mundial del nuevo Cupra Raval.

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Más de una hora antes del inicio, decenas de fans ya guardaban sitio para no perderse ningún detalle de la actuación. Alrededor de las 18.30 h, la plaza se ha llenado de curiosos y seguidores que se acercaban a un escenario elevado y céntrico que ofrecía vistas de la actuación desde cualquier ángulo. La entrada ha sido de cine: Nathy ha subido al escenario a bordo del nuevo modelo de la marca de coches y ha dado el pistoletazo de salida al show que ha durado unos 40 minutos.

Sebastián Martín Nathy Peluso en la plaza de Catalunya

Además de interpretar hits como A caballo, Malportada y Mafiosa, la gran sorpresa de la tarde ha sido el estreno de un remix inédito que ha visto la luz simultáneamente con el coche. Esta cita en Barcelona forma parte de una estrategia global de Cupra para celebrar el lanzamiento del modelo Raval con conciertos por todo el continente, compartiendo cartel con artistas como Guitarricadelafuente en Madrid, Disiz en París, Kim Petras en Berlín, Chase & Status y Lancey Faux en Manchester, y Mahmood en Milán. Por otro lado, también se han celebrado eventos en Viena, Lisboa y Rotterdam.

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