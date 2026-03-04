Ouigo pone a la venta billetes a 9 euros para viajar por toda España: te explicamos cómo conseguirlos

La oferta incluye viajes que se realicen entre el 3 de agosto y el 12 de diciembre de 2026, y ya se pueden reservar a través de la app

Las tendencias de viaje apuntan que, en los últimos años, la gente prefiere hacer escapadas de fin de semana en lugar de grandes viajes en verano. Quizás no es solo una preferencia, ya que económicamente sale más a cuenta. Aun así, hay que decir que, con la gentrificación y el cambio climático, pasear por cualquier ciudad en agosto es de todo menos agradable. Por este motivo, es importante aprovechar las ofertas de transporte, como la que lanza Ouigo de billetes para viajar por toda España a tan solo nueve euros.

Ouigo es una operadora de trenes de alta velocidad francesa, con una gran presencia a escala española, y por supuesto, ofrece el servicio en la estación de Sants de Barcelona. Concretamente, con trenes que conectan la ciudad con Córdoba, Madrid, Zaragoza y Sevilla.

¿Cómo comprar los billetes a nueve euros?

Aunque los billetes se pondrán a la venta el jueves 5 de marzo a las 11 h en la app de Ouigo, ya se pueden reservar a través de la aplicación móvil de Ouigo. Es importante mencionar que esta oferta sirve para los billetes entre los días 3 de agosto y 12 de diciembre de 2026. De esta manera, puedes comprar un viaje en verano para quitarte el gusanillo, o escapadas de otoño.

Una ventaja de estos billetes es que Ouigo conecta diversas estaciones; por lo tanto, en vez de hacer una escapada a una ciudad concreta, puedes organizar un pequeño interrail por España: de Barcelona a Madrid, de Madrid a Segovia, de Segovia a Valencia… tú eliges.

No te pierdas el Time Out Fest 2026, ¡una celebración de la mejor comida callejera de Barcelona!