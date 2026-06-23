Parking Shakespeare hará una versión de 'Hamlet' en el Parc de l’Estació del Nord con entrada gratuita

Del 9 de julio al 3 de agosto, se podrá ver una de las obras más introspectivas de Shakespeare con el giro personal de la compañía

¿Ir o no ir a ver una obra de Shakespeare gratis en el Parc de l'Estació del Nord? Esa es la cuestión. La tragedia más laberíntica e introspectiva de William Shakespeare, Hamlet, llega con entrada gratuita y al aire libre de la mano de la compañía Parking Shakespeare a partir de julio.

Para disfrutar de este gran clásico de la literatura universal de manera totalmente gratuita, solo hay que acercarse al Parc de l'Estació del Nord del 9 de julio hasta el 3 de agosto (excepto los martes y los miércoles) a las 19 h.

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Esta nueva adaptación se nutre de la oscuridad y la ironía de Hamlet para reflexionar sobre qué significa actuar cuando todo el sistema está podrido. El espectáculo condensa los grandes temas del autor a través de una historia llena de sospechas, espectros, juegos de poder y venganza aplazada.

Tal como anuncia la compañía, el público se encontrará con una galería de personajes memorables y complejos: un príncipe inteligente paralizado por la duda, un rey usurpador de apariencia impecable, una reina atrapada entre el deseo y la culpa, una joven frágil empujada al silencio y amigos convertidos en espías dentro de un mundo donde la corrupción lo impregna todo.

Un estilo que ya es tradición

La elección de esta obra no es casual, ya que encaja con la mirada comprometida y política que Parking Shakespeare ha consolidado en sus últimas temporadas. En los últimos años, la compañía ha utilizado los textos clásicos como un altavoz para abordar problemáticas sociales actuales, como la diversidad de género en Noche de Reyes, el bullying en Ricardo III o la precariedad laboral en Mucho ruido y pocas nueces.

Pep Garcia-Pascual creó este proyecto. Inspirado por la tradición irlandesa de representar obras del dramaturgo inglés en los parques públicos, decidió exportar la idea a Barcelona en el año 2009. Con una treintena de espectáculos y 60.000 espectadores, esta iniciativa se ha convertido en una auténtica tradición del verano barcelonés.

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