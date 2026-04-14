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Santa Maria del Mar ofrece visitas guiadas especiales con las vidrieras iluminadas por la puesta de sol como protagonistas

Los días 17 y 24 de abril, y el 8 y 15 de mayo, la basílica abre las puertas con un tour que repasa la historia de esta obra del siglo XIV

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Basílica de Santa Maria del Mar
Ajuntament de Barcelona | Basílica de Santa Maria del Mar
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La Basílica de Santa María del Mar, el icono de la arquitectura medieval del Born, ofrece cuatro visitas esta primavera que permiten conocer todos los secretos de esta obra maestra bajo la luz de la hora dorada, o en otras palabras, la puesta de sol. Las visitas serán los días 17 y 24 de abril, y el 8 y 15 de mayo, a las 19 h.

El itinerario, que tiene una duración de una hora y cuarto, propone un recorrido en catalán que repasa la historia de este monumento del siglo XIV, y pasa por espacios como las tribunas y los terrados, con 35 metros de altura.

A pesar de las maravillosas vistas que se pueden disfrutar desde los terrados de la basílica, cabe remarcar que para llegar hay que subir unos 120 escalones por escaleras de caracol, y para acceder a las tribunas, unos 30 escalones más. Por lo tanto, los tramos de escaleras no están adaptados para personas con problemas de movilidad. Además, se pide precaución a la hora de subir a los terrados a las personas con problemas cardiovasculares o respiratorios graves.

¿Cómo puedes reservar plaza?

Ya hay entradas disponibles a través de este enlace con un precio general de 17 euros, y con tarifas reducidas de 12 y 9 euros.

Si te interesa la historia de la Basílica de Santa María del Mar, no te puedes perder la feria medieval más grande de Catalunya, que llega este fin de semana.

 

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