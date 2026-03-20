Noticias

Telepizza regala 100.000 porciones para celebrar el lanzamiento de su nueva masa

El 24 de marzo, a partir de las 19 h, más de 400 locales repartiran pizza gratuita por toda España

Laia Carpio Fusté
Laia Carpio Fusté
Periodista
Foto: Telepizza
Comer pizza es un plan más de viernes que de martes, pero siempre es un buen día para comer pizza gratis. Este 24 de marzo, a partir de las 19 h, Telepizza repartirá casi 100.000 porciones en más de 400 establecimientos en toda España para celebrar el lanzamiento de su nueva masa con masa madre.

Las pizzas que se repartirán totalmente gratis serán la nueva Carrillera Maestra y también dos de sus recetas más solicitadas: la Barbacoa y la Carbonara, todas ellas elaboradas ahora con la nueva base de masa madre.

Así es la nueva masa de Telepizza

Con carácter y profundidad, la nueva masa con masa madre supone una evolución que suma matices sin perder la esencia de la masa de Telepizza de siempre.

Aun así, si te quedas sin tu porción gratis y quieres probar otras opciones con masas que no te decepcionarán, puedes echar un vistazo a las mejores pizzerías de Barcelona para disfrutar de una experiencia gourmet al mejor precio.

