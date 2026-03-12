Todas las películas catalanas que han hecho historia en los Oscar (y las plataformas donde las puedes ver)

Este lunes se dan los premios más prestigiosos del cine, así que te proponemos una lista para ir calentando motores

Quien diga que el cine catalán no vale nada, es porque nunca ha visto una de estas películas. Y no lo decimos nosotros: si han llegado a los Oscars, será porque algo buenas sí que son. Para que lo compruebes tú mismo, te dejamos con una lista de películas que han hecho historia en Hollywood y las plataformas donde las puedes recuperar.

Así podrás calentar motores para la gala de la 98ª edición, que tendrá lugar la madrugada de este domingo 15 al lunes 16 de marzo. En España, la ceremonia empezará sobre la 1 h de la madrugada y se podrá ver en directo y en exclusiva en Movistar Plus+.

La gran protagonista de los Oscars 2026

Sirât (2026): El filme de Oliver Laxe protagonizado por Sergi López llega a Hollywood con dos nominaciones (Mejor Película Internacional y Mejor Sonido). Dónde verla: Actualmente en cines y en Movistar Plus+.



Películas que se llevaron el premio

El laberinto del fauno (2006): La película de Guillermo del Toro se llevó tres Oscars, Mejor Maquillaje, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección Artística. Dónde verla: Actualmente, no está disponible.

Días del cielo (1979): El director de fotografía Néstor Almendros recogió la primera estatuilla catalana con este clásico de Terrence Malick, por Mejor Dirección de Fotografía. Dónde verla: Disponible para alquiler en Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play y Rakuten TV.



Nominaciones que marcaron la historia del cine catalán

La sociedad de la nieve (2024): El fenómeno de J.A. Bayona que rozó el premio a mejor película internacional y maquillaje. Dónde verla: Disponible en Netflix.

Robot Dreams (2024): La joya de la animación de Pablo Berger producida por la catalana Arcadia Motion Pictures estuvo nominada a Mejor Película de Animación. Dónde verla: Disponible gratuitamente en RTVE Play.

Chico y Rita (2012): La historia de amor animada de Mariscal y Trueba, nominada a Mejor Película de Animación. Dónde verla: Disponible en Apple TV.

Timecode (2017): El cortometraje de Juanjo Giménez que llevó el talento de nuestra casa a la alfombra roja. Dónde verla: Disponible en Disney+ y Filmin.

El amor brujo (1968) y Los Tarantos (1964): Los dos hitos de Francesc Rovira Beleta. Mejor Película de Habla no Inglesa en ambas ocasiones. Dónde verlas: Disponibles en diversas plataformas.

Kramer contra Kramer (1980), El lago azul (1981) y La decisión de Sophie (1983): Tres candidaturas consecutivas para Néstor Almendros a Mejor Dirección de Fotografía. Dónde verlas: Diversas plataformas de alquiler.

Balseros (2004): El documental de Carles Bosch y Josep Maria Domènech, que nació de un 30 minuts de 3Cat, estuvo nominado a Mejor Documental. Dónde verla: Acontra +.

Plácido (1961): Rodada en Manresa, fue el primer gran hito del cine producido aquí al llegar a Hollywood, y estuvo nominada a Mejor Película Internacional. Dónde verla: Disponible en Movistar Plus+.



