Última oportunidad para ir a El Molino, que cierra indefinidamente este mes de junio

De noviembre de 2024 a junio de 2026. Este és el tiempo que ha durado la última etapa de El Molino, marcada por la voluntad de proporcionar una experiència exquisita a los espectadores con conciertos de jazz, espectáculos de humor y la posibilidad de ver a artistas internacionales de cerca. Las butacas, las mesitas redondas, la luz tènue y los còcteles y los platillos servidos por Jok, claramente inspirados en los clubes de jazz de Nueva York, han convertido la sala del Paral·lel en un espacio singular durante este último año y medio, pero todo esto se acaba este mes.

La gestión por parte de Barcelona Events Musicals (la promotora del Cruïlla), con Víctor Partido como director, se extingue por un problema de insonorización que, hasta que no se solucione, hace inviable el proyecto tal como estaba diseñado. El 27 de junio, los humoristas Oye Sherman i Andrés Fajngold serán los encargados del show final de este equipamiento municipal. "No haremos nada especial, el espacio és muy emblemático y es mejor que se vea como un punto y seguido que como un final", dice Partido.

Últimas actuaciones

No habrá fiesta de despedida por lo tanto, pero sí que podéis aprovechar para ir por última vez (o primera si aún no lo habéis hecho nunca). Este mes de junio todavía podéis ver a Jazz Magnetism feat Mabreezee & Eudald Payés (sí, el hermano de Rita Payés), el día 5; el pianista italiano Mattia Vlad Morleo, el día 6; el ex Txarango, también pianista y cantante Sergi Carbonell, el 12; el guitarrista venezolano Juanma Trujillo, el 19; y el debut en directo de Abril Ndjel, que hibrida la tradición mediterránea con la de Camerún y presenta el EP La moreneta.

Foto: Victor Parreno Kahil El'zabar en El Molino

Un buen balance

A pesar del final abrupto, que pasa por unas obras que no tienen todavía plazo, Partido cree que "la experiència general ha sido muy buena". Durante este tiempo han conseguido una afluencia de espectadores muy estable, de unos 150 asistentes por espectáculo, "rozando siempre el sold-out", que supone 180 espectadores. También piensa que el proyecto se habría acabado consolidando si hubiera habido una tercera temporada. Pero si te dedicas a "las músicas minoritarias", dice el director, tienes que poder abrir de 20 a 4 h, "si no el modelo de negocio se tambalea". Ha sido la obligación de cerrar a las 23 h lo que les ha hecho desistir, "de mutuo acuerdo", asegura Partido.

Durante esta etapa, han pasado por el Molino nombres del jazz, la música latina y la vanguardia con tanto prestigio como Kenny Garrett, Elíades Ochoa, Eric Truffaz, Roberto Fonseca, e incluso del pop, como Russian Red (que acaba de mantener una residencia) y Elefantes. Todo esto con unos precios bastante asequibles y una sensación de proximidad que solo se consigue en salas más pequeñas. Veremos qué depara el futuro a El Molino, una vez se hayan hecho las obras y lo gestione alguien más. De momento, id a verlo mientras estéis a tiempo, la experiencia es lo bastante singular y merece la pena.