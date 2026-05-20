Un cine prémium para todos los públicos llega a Barcelona: butacas reclinables, más espacio entre filas y comida gourmet

La renovada sala de Sarrià se convierte en un cine 'boutique' para vivir una experiencia mucho más cómoda a precios entre 11 y 13 euros

Para todos los que disfrutamos viendo una película en pantalla grande, pero suspiramos por una experiencia mucho más cómoda que la que ofrecen los multicines de siempre, llega el concepto de cine boutique, una experiencia prémium, pero al alcance de todos. El nuevo Mooby Gran Sarrià Club abre sus puertas el 21 de mayo tras una reforma integral del antiguo Gran Sarrià, convertido ahora en un espacio más moderno, cuidado y un punto lujoso que se nota desde el momento en que entras.

La estructura sigue siendo la misma, con ocho salas, pero ahora la sensación es mucho más íntima. Las salas son pequeñas —de 30, 60 y 80 butacas— y todas tienen gradería, más espacio entre filas y asientos reclinables y motorizados que prácticamente te dejan tumbado. Además, cada butaca incorpora su propia bandeja. También han cuidado la parte técnica: tal como hemos podido comprobar, la imagen es fantástica y el sonido tiene suficiente potencia y calidad para que no todo quede solo en la estética.

Foto: Mooby Cinemas Mooby Gran Sarrià Club

Y sí, es bastante lujoso, pero sin llegar a que haya camareros llevándote comida a la butaca. Lo que sí tiene es un nuevo espacio première lounge donde, aparte de palomitas, puedes comprar vinos, aperitivos y opciones para comer un poco más sofisticadas de lo que es habitual en un cine.

La programación combinará cine doblado y en versión original a partes iguales, y también habrá proyecciones especiales de ópera, ballet y clásicos. Esta apuesta más de cineclub urbano es precisamente una de las cosas que lo diferencia, pensada para un público adulto que busca una experiencia más tranquila y cómoda.