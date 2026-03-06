Suscríbete
Noticias

Un día de puertas abiertas y actividades gratuitas en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau para celebrar el 625º aniversario

El emblemático edificio de Domènech i Montaner se llenará de música, bailes y exposiciones el 15 de marzo

Laia Carpio Fusté
Recinte modernista Sant Pau
Foto: Sant Pau
Una de las joyas modernistas de Barcelona, el Hospital de Sant Pau, es en realidad un edificio que nació para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la Barcelona medieval hace justamente 625 años: en 1401.

Con motivo de la efeméride, el Recinto Modernista de Sant Pau abrirá sus puertas el día 15 de marzo, y se podrá acceder con inscripción previa en línea. La jornada estará llena de actividades culturales y familiares gratuitas, también con inscripción.

Estas serán las actividades del día:

  • Exposición conmemorativa del 625º aniversario: Muestra que repasa los principales hitos de la trayectoria del Hospital a través de un recorrido cronológico. Se podrá visitar durante la jornada.

  • Audiovisual sobre la historia de Sant Pau: Proyección que toma los mosaicos del recinto como hilo conductor a partir de la concepción de Lluís Domènech i Montaner.

  • Juego interactivo para descubrir el Recinto Modernista: Actividad que propone descubrir el recinto a través de un juego de pistas accesible desde el teléfono móvil.

  • Cuentacuentos dedicado a la enfermera Adela Simón: Actividad para familias con niños a partir de 5 años que se hará a las 10 h, 12 h y 17 h, en la Sala Pau Gil.

  • Actuación del Cor Vivaldi: El coro interpretará un programa musical especial de las 11 h a las 11.45 h, en la Sala Domènech i Montaner.

  • Actuación de l’Ara Martí Quartet: El cuarteto ofrecerá un repertorio de jazz, boleros y bossanova en los jardines del Recinto Modernista.Habrá dos actuaciones, a las 12 h y a las 17.30 h, en los Jardines del Recinto Modernista.

  • Jam de lied con la Fundación Victoria de los Ángeles: Varios cantantes y pianistas participarán en una sesión de las 12.30 h a las 14 h en la Sala Domènech i Montaner.

  • Música y baile con BCN Swing: Baile de swing con música en directo organizada a las 13 h en los jardines del recinto.

