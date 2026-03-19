Un escenario sobre el mar en el puerto de Barcelona acogerá un nuevo festival de música con grandes nombres internacionales

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¿Un escenario sobre el mar? Eso es lo que propone el nuevo festival Blaumarí, que organiza Concert Studio (promotora de festivales como Alma y Mil·lenni) en colaboración con el Port Vell de Barcelona. Situado en el Moll de Barcelona Nord (junto al World Trade Center), la estructura se instalará sobre una plataforma en el agua, con el Mediterráneo de fondo, cosa que creará un efecto visual hasta ahora inédito en nuestra ciudad.
Los conciertos tendrán lugar del 10 al 28 de junio de 2026, con grandes nombres internacionales como Kamasi Washington, Gipsy Kings, Nile Rodgers de Chic, Rufus Wainwright, James, The Cardigans, Alan Parsons, UB40 featuring Ali Campbell (es decir, el cantante original) y Joss Stone. También actuará el famoso gaitero Carlos Núñez, el también gallego Xoel López, Sau. Un concert de pel·lícula (un espectáculo musical con fragmentos de la película Els de Sau), una velada de ópera con La traviata, una noche de habaneras, y un concierto que fusionará la música electrónica y orquesta, con DJ Symphonic.
Las entradas para todos los conciertos salen a la venta el lunes 23 de marzo, a partir de las 10h en blaumarimusic.com.
Todos los conciertos de Blau Marí
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Artista por anunciar – Miércoles 10 de junio
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Kamasi Washington – Viernes 12 de junio
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Carlos Núñez – Sábado 13 de junio
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UB40 feat. Ali Campbell – Domingo 14 de junio
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La Traviata – Lunes 15 de junio
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The Cardigans – Martes 16 de junio
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Gipsy Kings (by André Reyes) – Miércoles 17 de junio
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SAU – Jueves 18 de junio
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Xoel López – Viernes 19 de junio
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Noche de Habaneras – Sábado 20 de junio
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Nile Rodgers & CHIC – Domingo 21 de junio
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DJ Symphonic – Lunes 22 de junio
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Joss Stone – Miércoles 24 de junio
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Alan Parsons – Jueves 25 de junio
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James – Sábado 27 de junio
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Rufus Wainwright – Domingo 28 de junio