Un escenario sobre el mar en el puerto de Barcelona acogerá un nuevo festival de música con grandes nombres internacionales

Kamasi Washington, Gipsy Kings, Nile Rodgers, Rufus Wainwright y muchos más actuarán sobre el agua del Mediterráneo en el Blaumarí Music, que también tendrá una noche de habaneras

¿Un escenario sobre el mar? Eso es lo que propone el nuevo festival Blaumarí, que organiza Concert Studio (promotora de festivales como Alma y Mil·lenni) en colaboración con el Port Vell de Barcelona. Situado en el Moll de Barcelona Nord (junto al World Trade Center), la estructura se instalará sobre una plataforma en el agua, con el Mediterráneo de fondo, cosa que creará un efecto visual hasta ahora inédito en nuestra ciudad.

Los conciertos tendrán lugar del 10 al 28 de junio de 2026, con grandes nombres internacionales como Kamasi Washington, Gipsy Kings, Nile Rodgers de Chic, Rufus Wainwright, James, The Cardigans, Alan Parsons, UB40 featuring Ali Campbell (es decir, el cantante original) y Joss Stone. También actuará el famoso gaitero Carlos Núñez, el también gallego Xoel López, Sau. Un concert de pel·lícula (un espectáculo musical con fragmentos de la película Els de Sau), una velada de ópera con La traviata, una noche de habaneras, y un concierto que fusionará la música electrónica y orquesta, con DJ Symphonic.

Photograph: Supplied

Las entradas para todos los conciertos salen a la venta el lunes 23 de marzo, a partir de las 10h en blaumarimusic.com.

Todos los conciertos de Blau Marí

Artista por anunciar – Miércoles 10 de junio

Kamasi Washington – Viernes 12 de junio

Carlos Núñez – Sábado 13 de junio

UB40 feat. Ali Campbell – Domingo 14 de junio

La Traviata – Lunes 15 de junio

The Cardigans – Martes 16 de junio

Gipsy Kings (by André Reyes) – Miércoles 17 de junio

SAU – Jueves 18 de junio

Xoel López – Viernes 19 de junio

Noche de Habaneras – Sábado 20 de junio

Nile Rodgers & CHIC – Domingo 21 de junio

DJ Symphonic – Lunes 22 de junio

Joss Stone – Miércoles 24 de junio

Alan Parsons – Jueves 25 de junio

James – Sábado 27 de junio

Rufus Wainwright – Domingo 28 de junio

Joss Stone.

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