Una cena de alta cocina para niños con animaciones 3D llega a un hotel de lujo de Barcelona

Con proyecciones sobre la mesa, cuatro pequeños chefs de diferentes partes del mundo compiten por preparar el mejor plato, y al final se vota quién se lleva el Gorro de Oro

Comer en restaurantes gourmet siempre es un placer –y si crees que no, echa un vistazo a nuestra lista de los mejores de Barcelona–. Una propuesta interesante para que los niños descubran todos los secretos de la alta cocina es Le Petit Chef, una comida interactiva con animaciones 3D en el Hyatt Regency Barcelona Tower, situado en la Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 144, en L'Hospitalet de Llobregat.

El show culinario Le petit chef & friends está protagonizado por la Pequeña Maria de España, Piccolo Luciano de Italia, Chiisano Takahiro de Japón y el patoso Petit Chef de Francia. Los cuatro personajes guían la comida de cuatro platos para que los más pequeños y los no tan pequeños puedan conocer qué hay detrás de cada creación.

Hyatt Regency Barcelona Tower Le petit xef

La experiencia comienza 30 minutes antes de la reserva, ya que se pide a los asistentes que lleguen un poco pronto para acomodarse en las mesas tranquilamente. A continuación empieza el espectáculo: las luces se apagan, los proyectores se encienden y Petit Chef aparece directamente en los platos para dar inicio al show culinario. Durante la cena, cada plato se sirve en la mesa entre las diferentes animaciones para saborear el menú mientras se desarrolla la historia. Finalmente, cuando termina la comida, llega el momento de votar al chef favorito y de celebrar la revelación del ganador del Gorro de Oro.

Hyatt Regency Barcelona Tower Le petit xef

¿Qué menús hay disponibles?

La experiencia ofrece una selección de cuatro menús diferentes: Petit chef, grandes sabores (119 euros) propone la versión principal de la experiencia, mientras que Gran festín del chef (149 euros) cuenta con detalles y elaboraciones de carácter más premium. Para quienes prefieren una alternativa vegetariana, Verde y gourmet es la opción ideal (99 euros), y los más pequeños pueden disfrutar de Pequeños maestros culinarios (59 euros), un menú infantil pensado para niños de hasta 12 años.

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