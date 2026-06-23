Una de las droguerías más grandes de Europa abre una nueva tienda en Barcelona y ofrece descuentos hasta el 26 de junio

Para celebrar la apertura del nuevo local, hay ofertas en maquillaje, crema solar e incluso comida (porque esta marca vende un poco de todo)

La calle con mayor concentración de outlets de Barcelona suma una nueva parada obligatoria: una droguería que estrena local con grandes ofertas hasta el 26 de junio. Todo el mundo conoce el tópico de que la tecnología alemana es infalible, ¿verdad? Pues en cosmética no lo sabemos, pero lo que es seguro es que la nueva tienda de la calle Girona, 4, pertenece a una de las cadenas del país germánico. Efectivamente, hablamos de Rossmann.

Esta cadena multinacional de cosmética, perfumería y también alimentación (un rasgo que la diferencia de Druni, Primor y compañía) aterrizó en Barcelona hace unos meses con locales que van desde la Gran Via hasta la calle Muntaner, pasando por la Sagrera, y ahora ya se ha establecido en una decena de ubicaciones en la ciudad.

Las ofertas que no te puedes perder: ¡solo hasta el 26 de junio!

Estos días quizás hayas visto colas fuera de la tienda, y es que solo hasta este viernes, en el local de Rossmann de la calle Girona podrás encontrar descuentos irresistibles. Por ejemplo, en cremas de sol (un producto imprescindible para el verano que a menudo es caro): tienen marcas conocidas como Garnier, con un 15% de descuento.

Foto: Shutterstock Rosmann

Además, allí puedes encontrar bebidas para llevar, cafés, tés y productos bio para el día a día. Por ejemplo, las infusiones King's Crown están a 0,99 euros. Y si te gusta la cosmética, aquí encontrarás de todo, ya que en la tienda hay más de 12.000 productos de firmas como Neutrogena (con un 15% de descuento), Garnier o L'Oréal, entre muchas otras.

Por si fuera poco, hay una sección enorme para el hogar y la limpieza con muchísimos artículos rebajados. Si vas a la tienda, echa un vistazo al folleto porque, además de todas las promociones, tienen un 20% de descuento en todo el maquillaje y, al terminar la compra, obtendrás una rebaja adicional del 10%.

Las ofertas nos gustan, pero todo lo que es gratis nos gusta todavía más. Por eso, te recomendamos las mejores actividades que puedes hacer sin gastarte ni un céntimo en Barcelona.