Esta es la calle con mayor concentración de outlets de Barcelona

En el centro de la ciudad, y bien comunicado en transporte público, una quincena de locales venden ropa de marca a precios reducidos

Los outlets te solucionan la vida: encuentras las marcas que quieres a precios asequibles y, además, es una opción sostenible porque evita que la ropa que no se ha vendido en temporadas anteriores se convierta en residuo. Cada semana hay mercadillos de segunda mano en la ciudad, que son una alternativa similar, pero cuando se trata de outlets, cerca de Barcelona solo están La Roca Village y Viladecans The Style Outlets; por lo tanto, hay que salir de la ciudad.

Aun así, hay una calle en el centro de Barcelona y bien conectada en transporte público que tiene un outlet tras otro. Estamos hablando de la calle Girona: especialmente el tramo entre la Gran Via y la calle Casp, ya que hay una quincena de tiendas que no te puedes perder. Estas son algunas:

Outlet Javier Simorra Barcelona : Tienda de la firma catalana especializada en moda de mujer de alta calidad; es una de las marcas más conocidas a nivel nacional. (Calle Girona, 38)

Montana Outlet: Se trata de una tienda multimarca con descuentos de hasta el 70% en firmas como Pepe Jeans, Replay o Superdry. (Calle Girona, 35 y 41)

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