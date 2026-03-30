Una exposición con más de 40 obras de Matisse llega a Barcelona

Los colores de la ciudad compiten ahora con los del “maestro del color”, que aterriza en una exposición en el CaixaForum. La explosión cromática de Henri Matisse se podrá ver en este museo de la ciudad hasta el 16 de agosto en el marco de la exposición Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, organizada en colaboración con el Centro Pompidou de París con el objetivo de mostrar al público barcelonés cómo el genio francés revolucionó el arte del siglo XX.

CaixaForum Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura

La muestra reúne cerca de un centenar de obras para explicar por qué su visión de la pintura fue (y en muchos casos, sigue siendo) un hogar acogedor para la modernidad y una influencia para generaciones de creadores posteriores. Ahora bien, en la exposición no hay solo obras de Matisse, sino que las 45 obras del pintor fauvista dialogan con 49 piezas de otros gigantes del arte como Picasso, Braque, Derain, Raoul Dufy, Le Corbusier o Sonia Delaunay. Uno de los grandes reclamos es la presencia de La Moulade, una pieza clave pintada en Colliure que marcó el nacimiento del movimiento fauve y que sirve como eje central de esta colección inédita en la ciudad.

CaixaForum Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura

El recorrido propone un viaje en ocho ámbitos que permiten entender la evolución del artista, desde los bodegones sombríos de los inicios hasta su fascinación por la luz del Mediterráneo en Niza. Cuenta con una sección dedicada a la mirada femenina, donde el diálogo se extiende a artistas como Françoise Gilot o Natalia Gontcharova, y permite repensar temas clásicos como las odaliscas y el desnudo femenino desde una perspectiva contemporánea.

CaixaForum Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura

Uno de los momentos más emotivos de la visita es la sala dedicada a los últimos años de Matisse, cuando la enfermedad le obligó a sustituir los pinceles por las tijeras. Allí se exponen las 20 láminas originales de la serie Jazz (1947), donde el color se recorta y se depura hasta la esencia, y que demuestra cómo Matisse transformó el dolor en un mundo luminoso para acabar influyendo en creadores del arte pop y en figuras contemporáneas como la videoartista Zoulikha Bouabdellah.

CaixaForum Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura

Para cerrar la experiencia, el centro ha diseñado un espacio de mediación que recrea la atmósfera de los talleres de artista, invitando al público a pasar de la observación a la acción. Inspirándose en los métodos de Matisse o Daniel Buren, los visitantes pueden jugar con composiciones de gran formato y probar la técnica del collage para, quizás, acabar sintiendo la paz o la alegría a través de la fuerza del color, como hizo Matisse.

Esta es una de las mejores exposiciones de Barcelona.