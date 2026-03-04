Una exposición gratuita en Barcelona recoge las maquetas de papel de los 100 edificios más icónicos del mundo

La muestra de recortables se podrá visitar hasta el 21 de marzo en el centro comercial L'Illa Diagonal

En un mundo ahogado por la tecnología, impresiona ver obras hechas a mano. Por este motivo, puede ser interesante visitar la exposición gratuita que acoge el centro comercial L’illa Diagonal hasta el 21 de marzo: Arquitectura en papel, una muestra que propone un recorrido original por la historia de la arquitectura universal a través de más de 100 maquetas hechas con recortables de papel.

Las piezas expuestas han sido creadas por los miembros de la Associació Catalana d’Amics del Retallable, entidad que este año celebra su 40º aniversario. En conjunto, las maquetas han requerido más de 4.000 horas de trabajo, por lo que no hay duda de la paciencia y la disciplina que exige este arte.

Un paseo por la historia de la arquitectura

La exposición plantea una evolución cronológica de la arquitectura, con representaciones que se remontan hasta el antiguo Egipto y que recorren diferentes estilos, épocas y continentes.

Barcelona se presenta como uno de los grandes ejes de la muestra, con maquetas dedicadas a algunos de los espacios más emblemáticos de la capital catalana, como la Sagrada Família, la Casa Batlló, el Museu de Zoologia de Barcelona y el Park Güell. Cabe destacar su presencia, porque esta exposición celebra la ciudad como Capital Mundial de la Arquitectura.

La muestra pone de relieve también el patrimonio de toda Catalunya con edificios y monumentos tan significativos como el Puente de Camprodon, el Teatro-Museo Dalí y el Santuario de Montgarri.

El recorrido incluye, además, grandes iconos de la arquitectura mundial, convertidos en auténticos emblemas internacionales, como la Torre de Pisa, el Taj Mahal, el Parlamento de Budapest, el Big Ben, la Puerta de Brandeburgo y el Centro Pompidou, que aportan una dimensión global a la exposición.

