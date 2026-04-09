Una jornada de actuaciones gratuitas con música, circo y drag reivindica la gestión comunitaria de teatros como el Arnau

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El viernes 10 de abril se podrán ver espectáculos musicales, drag, circo, magia y más en la plaza de la Bella Dorita
La Coordinadora d’Entitats pel Teatre Arnau ha organizado una jornada llena de cultura el viernes 10 de abril en la Plaza de la Bella Dorita, justo delante de El Molino.
Bajo el lema Arnau para Todos, de 17 h a 20 h, se quiere poner sobre la mesa el futuro de este histórico espacio del Paral·lel, con actuaciones musicales, drag, circo, magia, y más.
El encuentro también servirá para poner sobre la mesa la privatización de espacios culturales históricos. Un fenómeno que no afecta solo al Arnau, sino también a espacios como l'Antic Teatre, el Centre Social de Sants, el Canal Sunyers o la Nau Bostik.
La programación reúne música, performance, circo y drag, con la participación de Glòria Ribera, Remei de Ca La Fresca, Bigwé, Sergio Satanassa, Gneis, Talita Carneiro, Missex, Sven Von Whatever, La Ruka, Flama, Xamfrà, Jardí d'Ozzom y otras orpresas.
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