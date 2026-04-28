'Balloon story' se podrá ver en el Espacio Inmersa, y las entradas ya están a la venta

Barcelona será la primera ciudad de Europa que acogerá Balloon story, la exposición de globos más grande del mundo. A partir del 21 de mayo, en el Espai Inmersa (ubicado en la calle de Llull, 119, en el Poblenou), se podrá visitar esta experiencia inmersiva creada con 600.000 globos.

Las entradas, que cuestan 27,90 euros ya están a la venta y, durante las tres primeras semanas, se podrán comprar con un 15% de descuento (23,72 euros). Si te apetece cuidar el bolsillo, te recomendamos planes gratuitos para hacer en Barcelona.

Balloon Story Exposición Balloon Story

¿Cómo es la exposición?

Balloon Story propone un recorrido por diferentes universos temáticos construidos íntegramente con globos reciclables. A través de instalaciones a escala real, los visitantes podrán encontrarse con figuras monumentales como dinosaurios, pulpos gigantes o cohetes espaciales.

Esta exhibición ya ha acogido a más de 800.000 visitantes en todo el mundo, tras su paso por diversas ciudades de Estados Unidos y Australia.