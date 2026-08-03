Time Out dice

Ático Eme es un loft de 200 m² en Poblenou, con una terraza de 80 m², que puede alquilarse para celebrar todo tipo de eventos: reuniones de trabajo, presentaciones, celebraciones, sesiones fotográficas o rodajes. Está disponible los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y tiene capacidad para 35 personas.

En el interior encontraréis un espacio de estilo industrial con sofás de diseño, comedor, cocina totalmente equipada y detalles originales como un columpio, una máquina recreativa y un futbolín. En la terraza os esperan sofás, mesas, plantas, una barbacoa, una hamaca, una mesa de ping-pong y vistas al barrio.

El servicio de cátering corre a cargo del restaurante Cuadro (Pamplona, 33), aunque si preferís traer vuestra propia comida y bebida, también podéis hacerlo sin ningún problema.