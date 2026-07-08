El camping Castelló Mar os hará la vida fácil si viajáis con perros, tanto que incluso tiene un restaurante con menú exclusivo para ellos donde podrán comer a vuestro lado. ¡Como lo leéis! Y variado, con 'recetas' según la edad del perro, incluso tienen un menú infantil para cachorros. El camping está al lado de la playa de la Rovina, una de las pocas en Cataluña donde está permitido el acceso y el baño para perros. Y al volver a la parcela (64 euros en temporada alta) pasad por la ducha. Creen tanto que son parte de la familia, que han habilitado una 'ducha' para ellos al lado de la de los humanos.
Bungalows, caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña de las de toda la vida y otras más modernas... Hay tantas opciones de camping como tipos de campistas. Os animamos a intentar una variación del hotel singular y el apartamento de turno por algunos de estos establecimientos y pasar las vacaciones en medio de la naturaleza o muy cerca de algunas de las mejores playas de Cataluña. Nos vamos de camping.
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