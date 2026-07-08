Situado en primera línea de mar en Mont-roig del Camp, este complejo de 35 hectáreas es uno de los habituales en las listas de destinos al aire libre mejor valorados del continente. Con su gran atractivo natural de un kilómetro de playa propia que convive con un gran despliegue de ocio acuático: cuatro piscinas rodeadas de césped ideal para el descanso, mientras que la Splash Pool funciona como un parque acuático infantil lleno de juegos y toboganes. La variedad gastronómica es uno de sus puntos fuertes: encontraréis una brasa al estilo de masía catalana o un espacio gastronómico en primera línea de mar equipado con barbacoa. Dispone de un gimnasio exterior de 200 m², equipado para calistenia y entrenamiento dinámico, que se añade al gimnasio interior clásico, a la pista polideportiva renovada y a una decena de espacios para raquetas, incluyendo tenis, pádel, baloncesto y pickleball. Una noche en una de las Palm Tree Villas, con suelos y paredes revestidos en madera y electrodomésticos de última generación, con espacio para cuatro personas, sale por unos 250 euros. Y la guinda del pastel la pone un Spa & Wellness Center, con jacuzzi exterior, sauna, baño turco y servicios de masaje. El cámping también cuenta con una nutrida agenda de espectáculos de música y animación para todos los públicos.