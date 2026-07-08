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Platja Montroig Camping Resort
Foto: Platja Montroig Camping Resort | Platja Montroig Camping Resort
Foto: Platja Montroig Camping Resort

Campings de Cataluña para todos los gustos

De playa, de montaña, familiar, para ir con el perro... ¡Ocho propuestas para plantar la tienda!

Escrito por Erica Aspas
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Bungalows, caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña de las de toda la vida y otras más modernas... Hay tantas opciones de camping como tipos de campistas. Os animamos a intentar una variación del hotel singular y el apartamento de turno por algunos de estos establecimientos y pasar las vacaciones en medio de la naturaleza o muy cerca de algunas de las mejores playas de Cataluña. Nos vamos de camping.

NO TE LO PIERDAS: Las 10 mejores escapadas por Cataluña

Càmping Castelló Mar

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Càmping Castelló Mar
Càmping Castelló Mar
Càmping Castell Mar

El camping Castelló Mar os hará la vida fácil si viajáis con perros, tanto que incluso tiene un restaurante con menú exclusivo para ellos donde podrán comer a vuestro lado. ¡Como lo leéis! Y variado, con 'recetas' según la edad del perro, incluso tienen un menú infantil para cachorros. El camping está al lado de la playa de la Rovina, una de las pocas en Cataluña donde está permitido el acceso y el baño para perros. Y al volver a la parcela (64 euros en temporada alta) pasad por la ducha. Creen tanto que son parte de la familia, que han habilitado una 'ducha' para ellos al lado de la de los humanos.

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Càmping Miramar

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Càmping Miramar
Càmping Miramar
© Carlos López

Hace tiempo que ir de camping no es sinónimo, exclusivamente, de tienda, colchón en el suelo, camping-gas y cero lujos. Hay tantas opciones como estilos de vida. Las caravanas vintage del camping Miramar (80 euros por día) son ideales para los urbanitas modernos. Tenéis 22 colores para escoger y también cuatro donde se aceptan mascotas. Cada una tiene sus peculiaridades: el toque marinero de la negra, la casa de muñecas que parece la rosa o el estilo campestre de la verde oliva. También tienen 245 parcelas (a 30 euros por persona y día en temporada alta) para tiendas o autocaravanas. ¡Ah! y un chiringuito en la playa de donde no querréis salir.

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Platja Montroig Camping Resort

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Platja Montroig Camping Resort
Platja Montroig Camping Resort
Foto: Platja Montroig Camping Resort

Situado en primera línea de mar en Mont-roig del Camp, este complejo de 35 hectáreas es uno de los habituales en las listas de destinos al aire libre mejor valorados del continente. Con su gran atractivo natural de un kilómetro de playa propia que convive con un gran despliegue de ocio acuático: cuatro piscinas rodeadas de césped ideal para el descanso, mientras que la Splash Pool funciona como un parque acuático infantil lleno de juegos y toboganes. La variedad gastronómica es uno de sus puntos fuertes: encontraréis una brasa al estilo de masía catalana o un espacio gastronómico en primera línea de mar equipado con barbacoa. Dispone de un gimnasio exterior de 200 m², equipado para calistenia y entrenamiento dinámico, que se añade al gimnasio interior clásico, a la pista polideportiva renovada y a una decena de espacios para raquetas, incluyendo tenis, pádel, baloncesto y pickleball. Una noche en una de las Palm Tree Villas, con suelos y paredes revestidos en madera y electrodomésticos de última generación, con espacio para cuatro personas, sale por unos 250 euros. Y la guinda del pastel la pone un Spa & Wellness Center, con jacuzzi exterior, sauna, baño turco y servicios de masaje. El cámping también cuenta con una nutrida agenda de espectáculos de música y animación para todos los públicos.

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El Cortal del Gral

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El Cortal del Gral
El Cortal del Gral

Aquí no encontraréis turistas ni domingueros, ni ningún elemento que os recuerde a la ciudad. Estaréis en medio de la naturaleza, a 1.700 metros de altitud, en la entrada de un espacio de interés natural y con vistas a la cara norte de la imponente sierra del Cadí. El Cortal del Gral es un camping pequeño, con espacio para unas 70 parcelas (44 euros la noche, incluye dos adultos, un coche y electricidad) y es ideal si queréis explorar el entorno y estar en casa el tiempo justo. En invierno, consultad las ofertas para esquiar. Un consejo, llevad de casa todo lo indispensable porque no hay muchos comercios cerca. ¡Desconexión total!

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La Ballena Alegre

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La Ballena Alegre
La Ballena Alegre
FOTO: Ballena Alegre

Este es un camping con todos los servicios que podáis imaginar, ¡incluso alquiler de lavavajillas! Pero en el mundo campista también es conocido por acoger el encuentro de furgonetas Volkswagen más multitudinaria de Europa. Así que imaginad cómo cuidan a los que optan por una segunda residencia con ruedas. Tenéis cuatro tipos de parcelas donde aparcar por 100 euros la noche en temporada alta, y en unas también se aceptan perros. Otro especialmente pensado para las caravanas y autocaravanas es el Càmping Nàutic de l’Ametlla de Mar, en medio de la naturaleza y junto a la playa, y por un precio similar.

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Càmping Vinyols Camp

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Càmping Vinyols Camp
Càmping Vinyols Camp

Aquí respetan el entorno y a los animales y cultivan su huerto de forma ecológica, así que si los visitáis, respetad su funcionamiento. Podéis alquilar bungalows o tiendas de algodón nada rústicas o una parcela (entre 21 y 25 euros por días). En el Vínyols Camp, los coches se quedan en el aparcamiento o dentro de la parcela, pero no circulan constantemente por el camping. Tienen una granja con gallinas, cerdos y un pony, y un programa con un montón de actividades familiares relacionadas con el cuidado de la naturaleza y el entorno del camping. En la cafetería y en el restaurante se sirven productos ecológicos y locales y en la tienda también encontraréis productos básicos eco.

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Forest Day Glamping

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Forest Day Glamping
Forest Day Glamping

Glamping: camping + glamur. Es decir, pasar unos días en la naturaleza –a los pies de los Pirineos– como si estuvierais en una peli de Wes Anderson. En Forest Days Glamping Solo tendréis los elementos necesarios (una tienda, un lavabo ecológico privado pero exterior y espacio de cocina y duchas compartidas), pero, eso sí, que parecen salidos de una revista de decoración. En temporada alta, el precio es de 200 euros la noche e incluye dos adultos, la tienda y el desayuno. No aceptan mascotas y solo pueden ir niños a partir de 6 años que pueden dormir con los padres –solo dos niños por tienda– o estar en una tienda satélite –para tres niños– que, si la ven, la querrán sin ninguna duda.

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Càmping Can Cervera

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Càmping Can Cervera
Càmping Can Cervera

No está muy lejos de Barcelona y os da la posibilidad de pasar las vacaciones o una escapada de fin de semana en medio de la naturaleza más salvaje. No os faltará de nada –piscina, barbacoa, bar, servicio de lavadora, wifi en algunas zonas e incluso una cama elástica–, pero parte de su encanto es su compromiso con el medio ambiente, que hace que prioricen la energía solar. Hay ovejas, caballos en semilibertad, un riachuelo y podréis acampar (unos 80 euros el fin de semana) entre árboles en un prado verde y hacer un montón de excursiones por el Montseny. También alquilan dos casas rurales, para 5 y para 8 personas.

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Càmping Repòs del Pedraforca

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Càmping Repòs del Pedraforca
Càmping Repòs del Pedraforca

Ir de camping es una actividad mayoritariamente familiar y muchos de los establecimientos ponen especial cuidado para que las familias se sientan seguras y como en casa. El Repòs del Pedraforca está formado por dos campings, uno de primera categoría y otro de segunda, separados por una carretera. Casi todas las instalaciones son en el de primera. Encontraréis parques infantiles, piscina, accesos llanos para que los niños puedan ir en bici lavabos especiales para los peques –todo a su medida– y actividades infantiles de mañana y tarde. Solo la parcela os costará 25 euros por día en temporada alta.

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We Camp

We Camp
We Camp
Foto: WeCamp

Si lo vuestro es el lujo hotelero de muchas estrellas pero en contacto con la naturaleza, parad aquí. WeCamp, en Santa Cristina de Aro, tiene 47 tiendas de 'glamping' –con todas las comodidades y que se adaptan a las necesidades del huésped– y 91 parcelas para autocaravanas. En la tienda, en la que dormir mirando a las estrellas sin dormir en el suelo, hay camas y sábanas de alta calidad, wi-fi, 'amenities', toallas y desayuno en tienda. Las instalaciones incluyen una piscina rodeada de vegetación, un restaurante para 220 personas, espacios para deporte y ocio infantil y adulto, y zonas comunes con estándares hoteleros. Y todo está diseñado con la sostenibilidad y la eficiencia energética en mente. Y no es caro: en temporada alta, mes de agosto, una noche de magnífica tienda de glamping os sale a 40 euros por persona.

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