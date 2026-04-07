Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Rosalía llegint
Rosalía / Instagram | Rosalía llegint
Rosalía / Instagram

10 libros de música recomendados para este Sant Jordi 2026

Estas son las novedades para melómanos que más nos han gustado en los últimos meses

Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Publicidad

Todos tenemos personas queridas tan absolutamente enamoradas de la música como nosotros mismos. Somos aquellos melómanos que no tenemos suficiente con sumergirnos en la escucha de discos y canciones, sino que también disfrutamos de la conversación musical entre fans llena de la emoción que se genera antes y después de los conciertos.

Para estas personas, los libros de música son el complemento perfecto a los efluvios sonoros, un instrumento maravilloso para conocer más a fondo a nuestros artistas favoritos, descubrir secretos escondidos en las grabaciones importantes, jugosas anécdotas de los backstages de giras y conciertos, y entender mejor las canciones que nos han emocionado.

Para vivir la música en primera persona, consulta los mejores conciertos de 2025-26 en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

 

Top de libros de música

1. ‘Buscando a Rosalía’, de Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra

‘Buscando a Rosalía’, de Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra
‘Buscando a Rosalía’, de Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra
Libros del Kultrum

Libros del Kultrum. 192 pág. 19,50 €

¿De qué va?

Se ha escrito mucho sobre Rosalía Vila Tobella, pero este es un libro sobre Rosalía sin Rosalía. Los autores entrelazan todo tipo de testimonios y vuelven a los lugares de los hechos para reconstruir la infancia, la juventud y el camino hacia convertirse en estrella de una chica del Baix Llobregat. 

¿Por qué hay que leerlo?

Porque es probablemente el libro más original que leeréis sobre Rosalía, un ejercicio de periodismo estimulante que subvierte la narrativa: mientras la estrella musical del siglo XXI busca controlar el relato, ellos lo reescriben desde abajo.  

¿Quiénes son los autores?

Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra son dos periodistas musicales consagrados en múltiples medios especializados y generalistas. Iborra ha publicado antes Fenómeno Taylor Swift y Rodríguez Tocados de ala. Historia oral del rock catalán.

2. ‘Desde el Jergón’, de Josele Santiago

‘Desde el Jergón’, de Josele Santiago
‘Desde el Jergón’, de Josele Santiago
Contra

Contra. 384 págs. 21,76 €.

¿De qué va?

En palabras del cantante, guitarrista y compositor de Los Enemigos, "una mirada subjetiva sobre el corazón de una banda que ha sido capaz de orear su testarudez durante cuatro décadas a lo largo y ancho de un país que no termina de deshacerse del adjetivo precario". 

¿Por qué hay que leerlo?

Porque la de Santiago ha sido siempre una voz necesaria en el ecosistema musical español y este libro es además un testigo y un canto a la época perdida de la cultura underground de los años 80 en el barrio de Malasaña y alrededores. 

¿Quién es el autor?

Josele Santiago es el cantante, guitarrista y compositor de Los Enemigos, uno de los grupos más importantes del rock español.

Publicidad

3. ‘La música indie’, de Chris DeVille

‘La música indie’, de Chris DeVille
‘La música indie’, de Chris DeVille
Península

Trad. Pilar de la Peña Minguell. Península. 400 pág. 21,90 €

¿De qué va?

Va de música indie, claro, pero no del indie de los 80, ni siquiera de los 90, sino de los 2000, la última era dorada del género, antes de que el streaming cambiara nuestra forma de escucharla y, de rebote, la manera de crearla, difundirla y distribuirla. 

¿Por qué hay que leerlo?

Si alguna vez os han interesado grupos como Arcade Fire, Radiohead o The 1975, si alguna vez habéis vibrado con The Postal Service, Franz Ferdinand, Sufjan Stevens, Vampire Weekend, M.I.A, Bon Iver… este libro es para vosotros

¿Quién es el autor?

Chris DeVille es el editor jefe de Stereogum, publicación digital dedicada a la música indie desde 2002, además de colaborador de medios como The Atlantic, The Washington Post y Rolling Stone

4. ‘9 elogis de l'imparell’, de Edi Pou

‘9 elogis de l'imparell’, de Edi Pou
‘9 elogis de l'imparell’, de Edi Pou
H&O Editorial

H&O Editorial. 132 pág. 14,50 €

¿De qué va?

¿Os habéis fijado alguna vez en que prácticamente el 100% de la música que escuchamos está tocada en ritmos binarios? Es algo que damos por hecho pero que ni ha sido siempre así ni tiene por qué serlo. Este libro nos adentra en el mundo de posibilidades que ofrecen los ritmos no binarios o, como dice Edi Pou, impares. 

¿Por qué hay que leerlo?

Porque en un mundo uniforme hasta la extenuación conviene de vez en cuando salir de los caminos más trillados y explorar nuevos paisajes. Y porque hay ejemplos maravillosos que nos muestran que otro ritmo musical/de vida es posible: los 5/4 del Take five de Dave Brubeck y el 7/4 de la estrofa de All you need is love de los Beatles, sin ir más lejos. 

¿Quién es el autor?

Edi Pou, batería de Za! y Los Sara Fontán, es uno de los músicos más inquietos de nuestro país y lleva dos décadas explorando posibilidades musicales más allá de la norma, desde la improvisación dirigida a la polirritmia, pasando por los compases de amalgama. 

Publicidad

5. ‘La banda sonora de nuestras vidas’, de Jude Rogers

‘La banda sonora de nuestras vidas’, de Jude Rogers
‘La banda sonora de nuestras vidas’, de Jude Rogers
Libros del Kultrum

Trad. Gabriela Bustelo. Libros del Kultrum. 288 pág. 22 €

¿De qué va?

La periodista musical británica Jude Rogers se pregunta por qué la música es tan importante y nos marca tanto en nuestras vidas y lo hace a través de sus propios recuerdos musicales, pero también entrevistando a neurocientíficos y todo tipo de expertos que nos acercan a algo que sigue siendo un misterio: cómo opera la música dentro de nosotros. 

¿Por qué hay que leerlo?

Un ejemplo: una de las canciones tiene que ver con cuando murió su padre cuando ella era pequeña. Tenían que operarlo y le pidió que mirara por él qué canción llegaba al número 1 aquella semana. El padre no sobrevivió a la operación, pero había podido leer la nota que le había enviado ella y supo que era la versión a cappella de Only you de Yazoo que grabaron los galeses Flying Pickets.

¿Quién es la autora?

Jude Rogers ha escrito sobre música en The Guardian, Observer, Sunday Times, Daily Telegraph, Mojo, Q, NME y The Quietus, entre otros. 

6. ‘Cantar sin permiso’, de Toni Castarnado

‘Cantar sin permiso’, de Toni Castarnado
‘Cantar sin permiso’, de Toni Castarnado
Sílex

Sílex. 416 pág. 25 €

¿De qué va?

Después de haber escrito unos cuantos libros sobre mujeres músicas, Toni Castarnado se fija ahora en una nueva generación de creadoras que ponen a dialogar la tradición y la vanguardia, aportando el contexto necesario para entender cómo estas artistas están transformando la escena musical.   

¿Por qué hay que leerlo?

Porque, más allá de grandes nombres como Rosalía y Sílvia Pérez Cruz, pone en relación artistas tan interesantes como Tarta Relena, Marala, Magalí Sare, Roba Estesa e Ivette Nadal, entre muchas otras, dibujando así una escena tan amplia y rica como heterogénea.  

¿Quién es el autor?

El periodista y autor Toni Castarnado lleva más de 25 años dedicándose a escribir sobre música en medios como Mondosonoro y Ruta 66 y colabora en programas de radio como Sofá Sonoro de la Cadena Ser y La barrera del sonido de Radio 4

Publicidad

7. ‘Pan de ángeles’, Patti Smith

‘Pan de ángeles’, Patti Smith
‘Pan de ángeles’, Patti Smith
Lumen

Traducción de Ana Mata Buil. Lumen, 304 pág., 22,90 €.

¿De qué va?

Un libro de memorias de Patti Smith que es una delicia gracias a la prosa luminosa y poética de la cantante, y también por la gracia con la que sabe prestar atención y describir los detalles más pequeños y significativos. Smith relata cómo descubrió su vocación artística, mezclando la realidad cotidiana de una niña con la fantasía desbordante de su mente. Es una celebración de la inocencia y de la magia de ver el mundo por primera vez.

¿Por qué hay que leerlo?

Porque leer a Patti Smith se ha convertido en una actividad tanto o más placentera que escuchar sus discos. Es un libro lleno de belleza y una reflexión profunda sobre el acto de crear. Una lectura inspiradora y cálida, que nos acerca con ternura al alma de la llamada madrina del punk.

¿Quién es la autora?

Todo el mundo conoce a Patti Smith como cantante y creadora de canciones como Because the night o People have the power, pero quizás no todo el mundo la ha leído. Como escritora, suma este Pan de ángeles a otras joyas literarias como Éramos unos niños y El año del mono.

8. ‘C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja’, José de Monfort & Joan S. Luna (ed.)

‘C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja’, José de Monfort & Joan S. Luna (ed.)
‘C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja’, José de Monfort & Joan S. Luna (ed.)
Libros del Kultrum

Libros del Kultrum, 216 pág., 19,50 €.

¿De qué va?

Una obra poliédrica para entender la complejidad que hay detrás de la figura de C. Tangana. Desde sus inicios underground con Agorazein hasta la explosión global de El madrileño, varios autores examinan su estrategia de marketing, la fusión de estilos, la construcción del personaje y su impacto indiscutible en la cultura pop y la industria.

¿Por qué hay que leerlo?

Es el primer libro sobre C. Tangana y analiza el fenómeno sin C. Tangana, lo que significa que contiene una mirada más crítica de la que habría podido tener si se hubiera hecho contando con el visto bueno del artista. En vez de una hagiografía, o un relato biográfico cronológico, ofrece una miríada de puntos de vista que arrojan luz sobre una carrera que habla mucho de la transformación de la música de los últimos años.

¿Quiénes son los autores y editores?

El libro está coordinado por el profesional de la comunicación del libro José de Monfort y Joan S. Luna, jefe de redacción de Mondo Sonoro. Reúne a un equipo de periodistas musicales y expertos culturales de primer nivel que han seguido de cerca la carrera del artista, aportando miradas diversas y conocimiento especializado sobre la industria musical.

Publicidad

9. ‘Antineutral’, Pepo Márquez

‘Antineutral’, Pepo Márquez
‘Antineutral’, Pepo Márquez
Liburuak

Liburuak, 240 pág., 13,50 €.

¿De qué va?

En un momento de crisis por las conexiones de festivales con el fondo proisraelí KKR y las inversiones armamentísticas del dueño de Spotify (sin contar cómo explota a los artistas), llega este ensayo crítico que expone el complejo escenario político que hay detrás de la gran industria musical.

¿Por qué hay que leerlo?

Porque no se limita a poner el dedo en la llaga, sino que ofrece el contexto indispensable para orientarnos en un momento en que la música parece abocarnos también a un escenario distópico. Sin embargo, no es un panfleto, sino una invitación a la reflexión y, sobre todo, una argumentación de por qué la música no es ni puede ser nunca neutral.

¿Quién es el autor?

Pepo Márquez es músico, compositor y activista cultural con una larga trayectoria en la escena independiente. Ha formado parte de proyectos destacados como The Secret Society, Grande-Marlaska y Majestad, y fue uno de los fundadores del sindicato de la Unión Estatal de Músicos, Intérpretes y Compositores.

10. ‘Cuando todo encaja. Apuntes sobre creatividad’, Raül Refree

‘Cuando todo encaja. Apuntes sobre creatividad’, Raül Refree
‘Cuando todo encaja. Apuntes sobre creatividad’, Raül Refree
Debate

Debate, 224 pág., 20,81 €.

¿De qué va?

Una exploración sobre el misterio de la creación artística en forma de un ensayo muy personal. Raül Fernández Refree nos abre las puertas de su estudio para reflexionar sobre cómo nacen las ideas, la importancia del silencio, la intuición y el oficio de productor, con algunas anécdotas vividas con los artistas con los que ha trabajado.

¿Por qué hay que leerlo?

Porque nos ofrece, no solo un asiento privilegiado en la cocina de la creación de uno de los productores más reputados de nuestro país, sino porque nos acerca también a una forma más libre de entender la música fuera del academicismo y muy vinculada con la intuición, el riesgo y la aventura.

¿Quién es el autor?

Raül Refree ha trabajado con Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Niño de Elche y Lee Ranaldo de Sonic Youth, por nombrar unos cuantos. Su capacidad para romper barreras entre géneros y reinventar la tradición lo ha convertido en un referente indiscutible de la vanguardia y la producción musical.

Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.