10 libros de música recomendados para este Sant Jordi 2026

Libros del Kultrum. 192 pág. 19,50 €

¿De qué va?

Se ha escrito mucho sobre Rosalía Vila Tobella, pero este es un libro sobre Rosalía sin Rosalía. Los autores entrelazan todo tipo de testimonios y vuelven a los lugares de los hechos para reconstruir la infancia, la juventud y el camino hacia convertirse en estrella de una chica del Baix Llobregat.

¿Por qué hay que leerlo?

Porque es probablemente el libro más original que leeréis sobre Rosalía, un ejercicio de periodismo estimulante que subvierte la narrativa: mientras la estrella musical del siglo XXI busca controlar el relato, ellos lo reescriben desde abajo.

¿Quiénes son los autores?



Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra son dos periodistas musicales consagrados en múltiples medios especializados y generalistas. Iborra ha publicado antes Fenómeno Taylor Swift y Rodríguez Tocados de ala. Historia oral del rock catalán.