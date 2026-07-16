Time Out dice

Del 22 al 26 de julio, Barcelona se convierte en el punto de encuentro de la fotografía experimental con una nueva edición del Experimental Photo Festival. Coincidiendo con los 200 años del nacimiento de la fotografía, el certamen propone repensar la forma en que se crean las imágenes hoy en día, en un momento marcado por la inteligencia artificial y la fotografía digital.

Aunque el festival incluye 69 talleres dedicados a técnicas como la cianotipia, la antotipia, la construcción de cámaras o procesos analógicos alternativos, también ofrece una amplia programación gratuita abierta a todo el mundo. Destacan 22 exposiciones repartidas por diversos espacios de la ciudad, entre las que se encuentra Flying roots, de María Solaguren-Beascoa Negre, que une fotografía, sostenibilidad y conservación del quebrantahuesos y otras aves; A matter of perspective, con las composiciones surrealistas de Erik Johansson, un referente de la manipulación fotográfica; y The time between, de Lluís Estopiñan, una reflexión sobre los instantes que no son fotografiados y quedan entre imágenes.

Las conferencias son otro de los grandes atractivos del festival y abordan cuestiones de actualidad como la convivencia entre los procesos analógicos y las herramientas digitales, la fotografía feminista o la relación entre arte, ecología y género. Entre las más relevantes se encuentra Digital negatives: from simple to complex, de Christina Z. Anderson, dedicada a las posibilidades creativas de los negativos digitales aplicados a técnicas históricas como la cianotipia, y Why you shouldn't photograph a total solar eclipse, de Justin Quinnell, que invita a reflexionar sobre la necesidad de fotografiarlo todo a partir del eclipse solar total del 12 de agosto. También habrá mesas redondas, visionados de portafolios y encuentros profesionales.

Las actividades se reparten entre espacios como el Centre Cívic Pati Llimona, Mont BCN, Galeria Borsí, La Nau Especial y Experimental Hub. Las exposiciones y las conferencias son gratuitas, mientras que los talleres son de pago y requieren inscripción previa. La programación completa, con todos los horarios y actividades, se puede consultar en la web oficial del festival.