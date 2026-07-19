Time Out dice

El Parc del Fòrum se convierte en la capital de los deportes urbanos del 4 al 6 de septiembre con una nueva edición del Extreme Barcelona, que este año celebra su 18.º aniversario con la mayor programación de su historia. Más de 500 deportistas procedentes de más de 40 países participan en un festival gratuito que combina competición internacional, cultura urbana y actividades abiertas a todos los públicos.

A lo largo de tres días, el recinto acoge cerca de 30 competiciones repartidas en once disciplinas. Entre los protagonistas hay algunos deportes olímpicos como el BMX Freestyle, el skateboarding, el breaking y el baloncesto 3x3, que comparten espacio con modalidades como el scootering, el Para BMX Street, el street football o la Synkro Race.

La programación incluye categorías masculinas, femeninas y mixtas, reforzando la apuesta del festival por una competición cada vez más diversa e inclusiva.

Más allá de las pruebas deportivas, encontramos una gran zona de market con expositores, food trucks, talleres, actividades y espacios para que los visitantes puedan probar algunas de las disciplinas del evento.