Time Out dice

La Fiesta Mayor del Raval llena plazas, jardines y calles de música, cultura popular, actividades familiares y encuentros vecinales. Organizada con la participación de las entidades del barrio, la fiesta mantiene un año más su espíritu comunitario y multicultural con propuestas pensadas para todas las edades del 9 al 12 de julio.

La celebración empieza el jueves con el tradicional pasacalles de los gigantes, el pregón, este año a cargo de Lamine Sarr con la colaboración de Juan Vaello 'El Pintao', y un concierto de la Escola de Músics i JPC.

A partir del viernes, la fiesta se extiende por todo el barrio con actividades deportivas, la ContraCursa, la Fiesta Gitana del Raval, la fiesta filipina Oyayi, cenas populares y conciertos. También habrá visitas guiadas al Gran Teatre del Liceu, el CCCB, el MACBA y otros equipamientos culturales del barrio con inscripción previa, así como puertas abiertas y rutas.

Podéis consultar todas las actividades en el programa, pero os destacamos las principales:

Programación destacada

Jueves 9 de julio

19.30 h: Tarde de pasacalles con los Gigantes del Raval. (Desde la c. Guifré hasta la pl. de Vicenç Martorell).

19.50 h: Pregón a cargo de Lamine Sarr, con la colaboración de Juan Vaello 'El Pintao' y concierto y baile de la Escola de Músics i JPC. (Plaça Vicenç Martorell).

Viernes 10 de julio

9.00 a 12.30 h: ContraCursa. (Itinerario con salida y llegada en la rambla del Raval).

18.30 a 02.00 h: Fiesta Gitana del Raval Carabutsí. (Plaça del Pedró).

19.00 a 00.30 h: Jornada Comunitaria con cena popular y conciertos. (Jardins de Rubió i Lluch).

19.30 a 00.00 h: Jornada festiva Oyayi. Noche de conciertos de bandas de origen filipino. (Plaça Castella).

19.30 a 03.00 h: Festival Tropical. Exhibiciones de capoeira, ritmos latinos,

batucada en directo, conciertos, DJ y gastronomía. (Rambla del Raval).

21.00 a 03.00 h: AMEBA en la Fiesta Mayor. Música en directo y actuaciones de DJ. (Plaça Terenci Moix).

21.00 a 02.00 h: Freedonia en la Fiesta Mayor. Conciertos y DJ de Pyramides, Arnau Obiols y Coque Freedonia. (Plaça Folch i Torres).

Sábado 11 de julio

12.00 a 02.00 h: Jornada festiva Oyayi con gastronomía, danzas y conciertos filipinos. (Plaça Castella).

12.00 a 03.00 h: Festival Pindorama. Conciertos, capoeira, samba y música brasileña. (Rambla Santa Mònica).

17.00 a 19.00 h: Pasacalles del Encuentro Gigantero del 40.º aniversario de los gigantes Ramon i Lola. (Desde la c. Guifré hasta la pl. Gardunya).

19.00 a 01.00 h: Conciertos en el Espai Mallorca. Con Minibús Intergalàctic, Lluki Valverde y PD Lídia Crego y Biel Riera. (Plaça Vicenç Martorell).

19.30 a 21.30 h: Diada castellera con los Castellers de Barcelona y los Castellers de Cornellà. (Plaça de la Gardunya).

21.00 a 03.00 h: Freedonia en la Fiesta Mayor. Conciertos y DJ de Anatomía Humana Desmontable, Armela y Local Suicide. (Plaça Folch i Torres).

Domingo 12 de julio