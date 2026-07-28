Time Out dice

El 31 de octubre, la sala Paral·lel 62 acoge la cuarta edición del Festival BOCA, una cita diseñada por adolescentes que convierte la noche de la Castañada y Halloween en una celebración de la música urbana, la diversidad y la creatividad juvenil. El proyecto, impulsado por NouPOP y la Casa de la Música de Barcelona, está dirigido a jóvenes nacidos entre 2008 y 2012.

La interculturalidad es el hilo conductor de esta edición, con un cartel que refleja la diversidad cultural de la ciudad y combina artistas de diferentes estilos y orígenes. Destacan los nombres de Nara Zoe, la voz de la nueva generación del colectivo de música urbana CUTEMOBB; la DJ urbana Soumeya, conocida por fusionar sonidos del Magreb con electrónica contemporánea; y L4, una banda de indie pop-rock nacida en el barrio de Gràcia.

El Festival BOCA es, además, un espacio de participación cultural. A través de Aula BOCA, un consejo juvenil se encarga de definir aspectos como la programación artística, la comunicación, el diseño o la producción, trabajando codo con codo con profesionales del sector. El resultado es un festival que apuesta por la representación de nuevas identidades, la convivencia entre lenguas y el uso del catalán como herramienta de expresión natural.

Las entradas cuestan 5€ más gastos y ya están a la venta en la web oficial de Paral·lel 62.