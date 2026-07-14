Time Out dice

La FilmoXica dedica su programación de verano a uno de los grandes símbolos de las vacaciones infantiles: la bicicleta. La Filmoteca de Catalunya programa un ciclo con clásicos del cine familiar y películas contemporáneas donde este transporte de dos ruedas acompaña a los protagonistas en historias de amistad, aventuras y descubrimientos. Las sesiones se celebran cada sábado y domingo a las 17.30 h.

Se incluyen títulos tan emblemáticos como E.T., el extraterrestre, Los Goonies, Super 8, Mi chica, Mi semana extraordinaria con Tess, Un verano en casa del abuelo, Mi tío, El último verano de la Boyita y el programa de cortometrajes Lola y el piano rompecabezas.

La entrada es gratuita para los niños con el carné FilmoXica y los adultos acompañantes pueden acceder con una entrada reducida de 3 euros. Sin carné, el precio general es de 4 euros, con tarifa reducida de 3 euros para los jóvenes de hasta 30 años y de 2 euros para los niños de 3 a 12 años.

Películas que se proyectan

E.T., el extraterrestre

La mítica historia de amistad entre un niño y un extraterrestre perdido en la Tierra, en una aventura que combina emoción, fantasía y ternura. Una película que se ha convertido en una obra imprescindible de la historia del cine.

Dir.: Steven Spielberg (EEUU, 1982). 115 min.

Mi chica

Un emotivo relato sobre la infancia, la amistad y el paso hacia la adolescencia. Con una mezcla de humor, ternura y momentos desgarradores, la película explora el primer contacto con la pérdida y el crecimiento personal a través de la mirada de dos amigos inseparables.

Dir.: Howard Zieff (EEUU, 1991). 102 min.

Un verano en casa del abuelo

Una mirada tierna a las vacaciones de verano de unos hermanos en casa de los abuelos, en un pueblo de Taiwán. Con un ritmo pausado y una gran sensibilidad, la película retrata los vínculos familiares, el descubrimiento del mundo y la transmisión de tradiciones entre generaciones.

Dir.: Hou Hsiao-hsien (Taiwán, 1984). 98 min.

El último verano de la Boyita

Ambientada en el campo argentino, la cinta sigue la amistad entre una niña y un adolescente intersexual, abordando con sensibilidad temas como la identidad, el crecimiento y la aceptación.

Dir.: Julia Solomonoff (Argentina, 2009). 93 min.

Mi semana extraordinaria con Tess

La relación entre un chico reservado y una chica decidida e imprevisible da pie a una aventura llena de humor, emoción y reflexiones sobre el miedo a perder a las personas que queremos.

Dir.: Steven Wouterlood (Países Bajos, 2019). 82 min.

Súper 8

La cinta sigue a un grupo de amigos que, durante el verano de 1979, filman una película de zombis con una cámara de Súper 8 hasta que un espectacular accidente de tren desencadena una serie de hechos inexplicables. Con aventuras, misterio y ciencia ficción, J. J. Abrams rinde homenaje a los grandes clásicos del cine juvenil de los años ochenta.

Dir.: J.J. Abrams (EEUU, 2011). 114 min.

Los Goonies

Uno de los grandes clásicos del cine de aventuras de los años ochenta. Un grupo de amigos se embarca en la búsqueda de un tesoro oculto para salvar su barrio, en una trepidante expedición llena de enigmas, trampas y piratas que ha cautivado a generaciones de espectadores.

Dir.: Richard Donner (EEUU, 1985). 114 min.

Lola y el piano rompecabezas

Un programa de cinco cortometrajes que celebra la diversidad, la cooperación y las diferentes formas de comunicarse. Con historias llenas de sensibilidad e imaginación, invita a los más pequeños a reflexionar sobre la inclusión.

Los cortos son: Lola y el piano rompecabezas (Augusto Zanovello, 2024), Ser hermanas (Anne-Sophie Gousset, Clément Céard, 2022), El hombrecito de bolsillo (Ana Chubinidze, 2017), La jaula (Loïc Bruyère, 2017) y La pastelería de Boris (Masa Avramovic, 2024).

Dir.: Varias autorías (Francia). 57 min.

Mi tío

Una divertida sátira sobre la modernidad y la vida cotidiana. A través del entrañable señor Hulot, la película contrapone la espontaneidad y la sencillez con un mundo cada vez más tecnificado.

Dir.: Jacques Tati (Francia-Italia, 1958). 120 min.